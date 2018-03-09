Samsung bu aralar pek çok şeyle meşguldü. Yakın zamanda gerçekleşen Dünya Mobil Kongresi’nde Galaxy S9 ve S9+‘yı tanıttı. Bir sonraki Galaxy Note ve diğer orta sınıf telefonlar üzerinde çalışırken, yeni Bixby‘yi test ediyor ve SXSW 2018 için zaman içinde bazı yapay zeka destekli C-Lab projeleri hazırlıyor. Şirket ayrıca, düşük bütçeye uygun modeller için güvenlik güncellemelerini azalttı ancak Android 8.0 Oreo işletim sisteminin çok yakında geleceğinden emindik.

Türkiye’de Samsung, Galaxy akıllı telefonlarından bazıları için Oreo güncellemelerinin yayınlanma tarihlerini duyurdu. Bunlar sadece Türkiye için piyasaya sürülüyor, ancak en azından en yeni yapının hazır olduğunu biliyoruz.

İlk olarak Samsung Galaxy Note 8 modeli 30 Mart tarihinde Android 8.0 güncellemesi alacak. Takip eden ay, 13 Nisan’da Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge alacak. Android Oreo güncellemesi, 25 Mayıs’ta Galaxy A3 (2017), Galaxy A5 (2017) ve Galaxy A7 (2017) için geçerli olacak. Hem Galaxy S8 hem de S8 Plus‘ın şimdiden Android 8.0 çalıştırdığını unutmamak lazım.