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Türkiye’de Hibrit Otomobil Satışları Aldı Başını Gitti!

Türkiye'de hibrit otomobil satışları ayyuka çıktı. LPG'li araçlara olan talep ise bir hayli azaldı. İşte veri sonuçları...

Ayşen Sıla

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Hibrit

Türkiye’de hibrit otomobil satışları, Ocak-Şubat döneminde sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile çalışan araç satışlarını geride bıraktı. Anadolu Ajansı (AA) tarafından derlenen Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, iki aylık dönemde toplam 6.979 hibrit otomobil satıldı.

Hibrit otomobil satışları pazarda % 8,7, LPG’li otomobil satışları ise %4,6 oldu. Genel olarak otomobil ve hafif ticari araç satışları %37,4 artarak aynı dönemde 102.232 adede ulaştı.

Ocak-Şubat döneminde hibrit otomobil satışları bir önceki yıla göre %227,8 artarken, LPG’li otomobil satışları %7,9 arttı. Dizel motorlu araç satışları ise %15,5 azaldı. Elektrikli otomobil satışları da aynı dönemde %72,5 ile önemli bir artış kaydetti.

Hibrit

Hem Ocak hem de Şubat aylarında, Avrupa’da, örneğin başka yerlerde pazarı daraltan salgına rağmen Türkiye’nin toplam binek ve hafif ticari araç satışları arttı.

Daha önceki ODD verilerine göre satışlar Ocak ayında yıllık %60,3 artarken, Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre % 24,2 arttı. Ocak ayında Türkiye genelinde 43.728 araç satılırken bu rakam Şubat ayında 58.504’e ulaştı.

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KaynakTime Turk

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