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Türkiye’de Otomobil Satışları %24,2 Arttı!

Türkiye'de geçen ay yapılan otomobil satışları %24,2 arttı. Satışların bu ay daha da artması bekleniyor.

Ayşen Sıla

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Geçenlerde yayınlanan bir endüstri grubu raporuna göre, Türkiye’nin otomotiv satışları Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre %24,2 arttı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye’de geçen ay binek otomobil ve hafif ticari araç satışlarının toplam 58 bin 504 olduğunu bildirdi.

Art arda ikinci bir aylık büyüme ile Şubat satışları, son 10 yılda o ayın en yüksek satışları oldu. Binek otomobil satışları, Şubat ayında yıllık %18,6 artışla toplamın %76’sını veya 44,749’unu oluşturdu. Aynı dönemde %46,6’lık artışla toplam 13.755 adet hafif ticari araç satışı gerçekleştirildi.

Sektör temsilcileri, hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasıyla satışların daha da hızlanabileceğini tahmin ediyor. İkinci el otomobil pazarından da dinamizm bekliyorlar.

Türk ekonomi gazetesinde konuşan ODD Başkanı Ali Bilaloğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve ekonomik programdan gelen güven artırıcı açıklamaların yanı sıra Türk lirasını yükselten döviz üzerindeki etkilerinin değer, satışların artmasına katkı sağlamıştı.

ODD başkanına göre, kamuoyunun ülke ekonomisine duyduğu güvenin artması ve gelişmelerin kalıcı olacağına dair taahhüdü, çeşitli otomobil markalarının satış kampanyaları, yeni model lansmanları ve artan bireysel mobilite ihtiyacı da satışları artıran nedenler arasındaydı.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, Avrupa’da düşüşün görüldüğü bir dönemde Türkiye’de satışların artmasının ekonomik dinamikler gösterdiğini ve sektöre olan ilginin sürdüğünü söyledi.

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KaynakDaily Sabah

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