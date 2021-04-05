Türkiye’deki Araba Satışları Geçen Ay Tavana Vurdu!

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Cuma günü yayınlanan verilere göre, Türkiye’de Mart ayı boyunca otomobil ve hafif ticari araç satışları hem tüm zamanların en yüksek seviyesi hem de şimdiye kadarki en iyi ilk çeyrek rakamı oldu.

Satışlar geçen ay yıllık %92,8 artışla 96.428 adede yükseldi ve bu Mart ayındaki en yüksek rakam oldu. Dernek, Ocak-Mart döneminde satışların yıllık bazda %59,7 arttığını da sözlerine ekledi.

Otomotiv pazarlama danışmanlığı EBS direktörü Erol Şahin, Reuters‘e verdiği röportajda, yükselişin Mart ayında düşük faizli satış kampanyalarıyla desteklendiğini ve tüketicinin Türk lirasındaki değer kaybının fiyatlara yansımadan araç satın almaya yöneldiğini söyledi.

Dernek verilerine göre geçen yıl Mart ayında, koronavirüs salgınının etkisiyle satışlar ılımlıydı ve sadece 50.008 binek otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Veriler, geçen yılın Ocak ayından Haziran ayına kadar 124.403 adet satıldığını gösteriyor.

Bu yılın ilk üç ayında %57 artışla 156.464 binek otomobil satılırken, hafif ticari araç pazarı 42.196 adet ile %70,3 genişlemiş. Mart ayı otomobil satışları yıllık bazda %91,4 artarak 76.357’ye ulaştı. Hafif ticari araç satışları ise %98,31 artarak 20.071 adede ulaştı.