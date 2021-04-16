Türkiye’den Google’a 36 Milyon Dolar Para Cezası!

Türkiye’nin rekabet izleme örgütü Çarşamba günü, arama motoru hizmetleri alanındaki hakim konumunu kötüye kullandığı için Google’a 296 milyon TL (36.6 milyon doların üzerinde) ceza verdi.

Rekabet Kurumu (RK) yaptığı açıklamada, Google’ın kendi konaklama fiyatı karşılaştırmasına ve yerel arama hizmetlerine rakiplerine göre avantajlar sağladığını söyledi.

Para cezasına ek olarak, Google’ın rakiplerinin dezavantajlı duruma düşmemesini altı ay içinde sağlaması gerektiğini ve konuyla ilgili beş yıl boyunca her yıl kurula rapor vermesi gerektiğini söyledi.

Soruşturmaya Turkish Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Ltd. ve Google’ın ana şirketi Alphabet dahil edildi. Yetkili, geçen yıl Kasım ayında da Google’a 196,7 milyon TL (25,6 milyon dolar) para cezası verdi.

Kurul, Google’ın, metin reklamları yoğun ve belirsiz bir şekilde genel arama sonuçlarının en üstüne yerleştirerek içerik hizmetleri pazarındaki organik arama sonuçlarını karmaşıklaştırarak yasayı ihlal ettiğine karar verdi.