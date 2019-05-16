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Türkiye’nin En Sevilen Haber Uygulaması Bundle Yenilendi!

By Selin Polat

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Bundle app

Cepkolik‘in de yayıncıları arasında bulunduğu Bundle’ın yeni versiyonu App Store ve Google Play‘de! Bundle 2.5 tamamen yenilenen arayüzüyle eskisinden de üstün bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Bundle dünyanın dört bir yanından 12 binin üzerinde yayıncıyı kullanıcılara sunan bir haber uygulaması. Hem kullanıcının dilediği mecralardan kişisel bir haber akışı oluşturmasını sağlıyor hem de önemli son dakika gelişmelerini anlık bildirimlerle iletiyor. Gündem, teknoloji, spor, finans, eğlence, köşe yazarları gibi 22 farklı kategoriden ve Türkiye’de aklınıza gelebilecek her kaynaktan her gün on binlerce içerik Bundle’da yer alıyor.

Tamamen Türk bir geliştirici ekibin elinden çıkan Bundle, Almanya, Fransa, İngiltere ve Amerika’da da çok sayıda kullanıcıya sahip. Şık tasarımıyla öne çıkan ve kullanıcı skoru da 5 üzerinden 4.6 yıldız olan Bundle, daha önce de Play Store tarafından “En iyi haber uygulaması” seçildi ve App Store’da da haber kategorisinde editörün tercihi oldu.

Bizi sosyal medya hesaplarımız haricinde Bundle’dan da takip edebilirsiniz. Bundle’ı indirdikten sonra Cepkolik‘i aratarak takip listenize eklemeyi unutmayın!

Bundle’ı buradan indirin: http://bundle.app

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