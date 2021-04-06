Türkiye’nin Otomobil İhracatı %40 Artış Gösterdi!

Uludağ Otomotiv Sanayii İhracatçıları Birliği’nin (OİB) Pazartesi günkü verilerine göre Türk otomotiv sektörünün ihracatı Mart ayında %40 artarak 2,9 milyar dolara (23,52 milyar TL) ulaştı.

Sektörün ilk çeyrek ihracatı da %10 artış kaydederek 7,7 milyar dolar üretti. Sektörün toplam yurt dışı satış hedefi yıl sonu için 30 milyar dolar olarak belirlendi. Otomotiv sektörü Türkiye’de en çok yurt dışı satış yapan sektörler arasında yer alırken, Mart ayı rakamları olumlu bir seyir gösterdi.

OIB verilerine göre, ülkenin yurt dışı toplam satışları içinde %17 pay alan sektörün üç aylık ortalama ihracat değeri 2,5 milyar dolar oldu. OİB Başkanı Baran Çelik, geçtiğimiz Mart ayı itibarıyla hissedilmeye başlanan COVID-19 salgınının etkilerinin, geçen ay satışlarda artışa neden olan sektöre sıfırlama etkisi yarattığını söyledi.

“Mart ayında otomotiv yan sanayi, binek otomobiller ve mal taşımacılığına yönelik motorlu araçlar ihracatımız çift haneli arttı. Aynı şekilde ihracat yapan ilk 10 ülkenin dokuzunda çift haneli artış kaydettik” dedi.