5 ay gibi kısa bir süre önce iki kişilik bir ekiple bir serüvene başlayan MentalZone ekibi ilk yapımları olan PUBG alternatifi bir oyun ile Steam’de kendilerine yer buldular. Erken erişim aşamasında olan oyun H1Z1, PUBG gibi oyunlara olan benzerliğiyle hemen dikkatleri üzerine çekiyor. Civil Warfare Another Bullet In The War oyununa Steam’den ücretsiz olarak erişmek mümkün.

Farklı oyun modları ile çevrimiçi olarak gerçek oyunculara karşı savaşabiliyorsunuz. Oyunun amacında iç savaş yaşanan şehirde onlarca kişinin arasında hayatta kalabilen son kişi olmayı başarmak. Uçak ve helikopter bombardımanlarının da yer aldığı oyunda bombaların düştüğü alanda kalmamak için doğru adımlar atmanız gerekiyor. Oyunda Deathmatch ve Battle Royal modları da yer alıyor.

Deathmatch: 10 dakikalık süre boyunca en fazla düşmanı alt ederek oyunu kazanıyorsunuz.

Battle Royal: Bu modun kazananı olmak için oyun içerisinde hayatta kalan son oyuncu olana dek savaşmanız gerekiyor.

Minimum sistem gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i3-4340 / AMD FX-6300

Ekran Kartı: nVidia GeForce GTX 650 1GB / AMD Radeon HD 7700 1GB

Bellek: 6GB RAM

DirectX: Sürüm 9.0

Depolama: 6GB kullanılabilir hafıza

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10