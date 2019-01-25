Tuşlu Telefonlar (2019)

Sene artık 2019. Niçin tuşlu telefonlar hakkında yazı yazıyoruz diye birçok kişi sorabilir. Sebep ne olursa olsun, düşünceleriniz ne olursa olsun, bir zamanlar tuşlu telefonlar devrin devrimi idi. Vizyon belki düşük bir çerçeve içerisine hapsolmuş olsa da, o zamanlar çok yüksek bir teknoloji örneğiydiler.

Yorulmadan oynadığımız yılan oyunlarını çabuk unuttuk. Ruhları vardı oyunların, tuşlarla kıran kıran bir mücadele yaşanıyordu. Maalesef o devir geride kaldı. Merkez artık akıllı telefonlar oldu. Verdikleri imkanlar sayesinde, bir devir unutuldu.

Ancak hala devam eden bir gelenek olarak, tuşlu telefonlara renkler eklendi. Mazi bir şekilde kendini tekrar ediyor. 2019 yılında da bazı telefon üreticileri, hala tuşlu telefonlarını piyasaya sürüyor. Sakın eskileri ile karşılaştırmayın. Artık bu telefonlar çağa ayak uyduruyor. Bizler de size çağa ayak uyduran tuşlu telefonların bir listesini yaptık.

Şayet maziyi anmak, geçmişi bir kez daha yaad etmek isterseniz, şu anda satın alabileceğiniz en iyi tuşlu telefonları burada bulabilirsiniz.

2019 Yılında Satın Alabileceğiniz En İyi Tuşlu telefonlar

Bir zamanların en dayanıklı telefonu olan Nokia 3310, 2017 yılında tekrar hayat buldu. Ancak eskisi ile karşılaştırmayın, artık bir 2MP’lik kamerası, Corning Gorilla Glass özelliğinde sağlam bir ekranı var. Aynı zamanda da renkli hoş tema düzeni çekici bir özellik sunuyor.

X neslinin en gözde telefonu olan ve aynı zamanda reyiz olarak adlandırılan bu telefon, geçmişin küllerinden doğuyor. Tuşlu telefon tercih ederseniz Nokia 3310 denemeye değerdir.

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2018 yılında tekrar yükselişe geçen Nokia, amiral gemisi düzeyinde piyasaya sürdüğü telefonlar ile üst düzey üreticiler ile yarışmaya başladı. Ancak üretim kapasitesini onlar gibi değil de, maziden izler de taşıyan tuşlu telefonlar ile devam ettirdi.

Kelimenin tam anlamıyla canavar gibi bir tuşlu telefon olan Nokia 106 modeli, 504 saatlik bekleme süresi ile piyasadaki mamut bataryaya sahip olan telefonlara taş çıkarır modda. Aynı zamanda Nokia boş durmuyor, telefonun hızını katlamak için içerisine 4GB RAM yerleştiriyor.

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Listede en fazla yere sahip olan Nokia telefonlar, tuşlu telefon dünyasında bir üstattır. Bunu herkes bilir. Tuşlu bir telefonda 4G bağlantı olduğunu daha önce duymuş muydunuz? Evet, Nokia, 4G desteğini Nokia 8110 modeline yerleştirdi.

Ayrıca bir zamanların Ericson telefonlarında meşhur olan, tuşları kızaklı bir şekilde saklayan bir mekanizmayı entegre etti. Eski CIA filmlerindeki telefonlara benzeyen Nokia 8110, tuşlu telefonlar arasında Nirvana’da kendini buluyor.

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4. Alcatel 2051D

Yaklaşık 500 liralık fiyatı ile Alcatel 2051D, hem tuşlu hem de çift hatlı bir telefon. Nokia 3310’a benzer özellikleri bulunsa da, standart sayılan bir ekran kalitesine sahiptir. Aynı zamanda telefon eski nesil kapaklı telefonların tasarımına sahip.

2MP Kamerası ile 750 mAh’lık bir bataryası bulunur. İşletim sistemi biraz kötüdür. Nokia telefonlar gibi üst düzey performans beklemeyin. Ancak geçmişten hatıra modunda kapaklı bir telefon istiyorsanız, sizin için ideal bir seçimdir.

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5. Xiaomi Qin1

Çin’in iPhone’u olarak değerlendirilen Xiaomi’den hiç kimse tuşlu bir telefon yapmasını, çoğunuz muhtemelen hiç beklemiyordu. Ancak bu telefon ile tuşlu telefonlar arasında da, ün kazandı. Çünkü telefonun çok hoş düz bir ekranı var.

Belki de tuşlu telefonlar arasında en çok ilgi çeken tasarıma sahiptir. Fakat telefonun satış noktası bu değil. Bu telefonun asıl özelliği 17 dilde eş zamanlı ceviri yapması. Yani yapay zeka destekli Google Çeviriye neredeyse rakip.

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