Mikro blog sitesi Twitter kullanıcılarının güvenliği için iki adımlı doğrulama sistemini aktif hale getirdi. Kullanıcıların Twitter hesapları artık iki adımlı doğrulama ile korunacak.

Sosyal medya hesaplarının çoğu kişi için her şey olduğu günümüzde popüler mikro blog sitesi Twitter rakiplerinden çok daha sonra iki adımlı doğrulama sistemini kullanıma sundu.

İki adımlı doğrulama sistemiyle birlikte kullanıcılar hesaplarının şifrelerini unuttuklarından mail adreslerine gelen doğrulama koduyla ve telefonlarına gelen doğrulama kodunu ilgili ekranlara girerek şifrelerini geri alabiliyordu. Kullanıcıların hesaplarında iki adımlı doğrulamayı aktif etmeleri durumunda kullanıcılar hesaplarının çalınmasını önlüyor.

İki Adımlı Doğrulama Kolay Bir Şekilde Etkinleştirilebilecek

Kullanıcılar Twitter hesaplarından Ayarlar ve Gizlilik menüsünden güvenlik kısmından iki adımlı doğrulamayı aktifleştirebilirler. Kullanıcılar bu sayede hesaplarını daha güvenli hale getirip hesaplarının şifrelerini unutsalar ya da hesapları çalınmaya çalışılsa bile iki adımlı doğrulama sayesinde hesaplarını güvenli bir şekilde geri alabilecekler.