Twitter Kullanılmayan Hesapları Kaldırmayı Duraklattı!

Daha dün Twitter, 6 aydan uzun bir süredir giriş yapmamış kullanıcılar için etkin olmayan hesapları sitesinden kaldıracağını bildirmişti. Ancak, ölenlerin kullanıcı hesapları ile ilgili olarak kullanıcı tabanından bir ton geri bildirim aldıktan sonra, Twitter etkin olmayan hesap kaldırma işlemini duraklatma kararı aldı.

Şu anda, Twitter’da, temel olarak, kullanıcı hesabının, yakın bir akraba veya kullanıcının bir arkadaşı tarafından yönetilen bir bellek hesabı olarak sürdürülmesine izin vermek gibi bir özellik yok. Sadece Facebook’ta bu özellik yer almaktaydı. Belki ilerleyen zamanlarda bu özellik de gelebilir.

Twitter, 6 aydan uzun süredir kullanılmayan hesapları kaldıracağını açıkladığında, ölen sevdiklerinin hesaplarına ne olacağı konusunda topluluktan çok fazla tepki geldi. Bugün, bir dizi tweet’te Twitter, eski hesapların silinmesini durduracaklarını ve takip eden tweet’lerde birkaç şeyi daha netleştireceğini açıkladı.

Kullanıcı hesaplarını anımsatmanın bir yolunu düşünene kadar duraklatacaklarını söylediler. Ayrıca bu etkin olmayan hesap politikasının her zaman varlığının sürdürüleceğini ileri sürdü. Ancak hiçbir zaman uygulamamış olduğunu ve bu politikaların AB’deki GDPR gibi gizlilik düzenlemelerine uygun olduğunu açıkça belirtti.