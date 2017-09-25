Twitter, Filipinler’de Android işletim sistemi için ‘Twitter Lite‘ adında yeni aplikasyonunu yayınladı.

Şirket tarafından “şu anda dünyada olan biteni görmek için daha hızlı, veri dostu bir yol” olarak tarif edilen uygulama, güvenilmez ve yavaş bağlantılar için tasarlandı. Ayrıca, şu anda 13.38MB kullanan normal Twitter uygulamasına kıyasla yalnızca 414KB yükleme alanı ile daha az alan kaplıyor.

Twitter Lite temelde, mobil.twitter.com web sitesinin bir yansıması. Ayrıca karanlık tema olmadan da olsa tam teşekküllü Twitter uygulamasına benziyor. Videolar henüz desteklenmiyor olsa da, kullanıcılar metin tweetleri göndermekten başka GIF’ler de dahil olmak üzere resimler de gönderebiliyor. Anketler de oluşturulabilir.

Uygulama ayrıca, etkinleştirildiğinde uygulamadaki tüm medyaların yüklenmesini devre dışı bırakacak bir ‘Veri Tasarrufu‘ özelliği ekliyor. Kullanıcılar, ‘Resim yükle’ veya ‘Video yükle’ye dokunarak bu içeriği görmeyi tercih edebilir. Bunları görüntülemek için ne kadar veri kullanılacağını bile gösterebiliyor.

Haziran 2015’te Facebook, Filipinler ve Hindistan için kendi Lite uygulamasını başlatmıştı.

Twitter Lite, Android 5.0 Lollipop ve üzeri çalıştıran cihazlarla uyumludur. Uygulamanın diğer ülkelerde çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.