Twitter Retweet’e GIF ve Video Eklemeye İzin Verecek!

Twitter son zamanlarda sosyal paylaşım platformunda yeni güncellemeler yapıyor. Son güncelleme ile rahatsızlık veren bir kişi için detaylı rapor gönderme, istenmeyen yorumlar için “yanıtları gizle” gibi çeşitli geliştirmeler yaptı.

Son zamanlarda da yeni özellikler ve daha fazlasını içeren platformunda çeşitli değişiklikler yapmaya devam ediyor. Bugün Twitter, GIF, fotoğraf ve video ile Retweetleme özelliğini başlattığını duyurdu. Bugüne kadar, kullanıcılar yalnızca bir yorumla Retweetleyebilir ve hiçbir medya ekleme seçeneğine sahip değildi.

Ancak, en son güncelleme ile Twitter, nihayet GIF, fotoğraf ve video ile Retweetleme özelliğini eklerken kullanıcıların Retweetler ile daha fazlasını yapmalarına izin verecek. Yeni özellik, kullanıcıların yalnızca metin içeriği yerine Twitter zaman çizelgelerinde görecekleri GIF, video ve fotoğraflarla ilgili içerikte büyük bir artışa neden olacak.

It's easy to express yourself by Retweeting with a comment. What if you could take it a step further and include media? Starting today, you can! Retweet with photos, a GIF, or a video to really make your reaction pop. Available on iOS, Android, and https://t.co/AzMLIfU3jB. pic.twitter.com/Oir5Hpkb2F

— Twitter Support (@TwitterSupport) May 6, 2019