Ana Sayfa Sosyal Medya Twitter Retweet'e GIF ve Video Eklemeye İzin Verecek!

Twitter Retweet’e GIF ve Video Eklemeye İzin Verecek!

Twitter yeni değişiklikler ile kullanıcı odaklı çalışmalarına devam ediyor...

By Muhammed Arslan

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Twitter son zamanlarda sosyal paylaşım platformunda yeni güncellemeler yapıyor. Son güncelleme ile rahatsızlık veren bir kişi için detaylı rapor gönderme, istenmeyen yorumlar için “yanıtları gizle” gibi çeşitli geliştirmeler yaptı.

Son zamanlarda da yeni özellikler ve daha fazlasını içeren platformunda çeşitli değişiklikler yapmaya devam ediyor. Bugün Twitter, GIF, fotoğraf ve video ile Retweetleme özelliğini başlattığını duyurdu. Bugüne kadar, kullanıcılar yalnızca bir yorumla Retweetleyebilir ve hiçbir medya ekleme seçeneğine sahip değildi.

Ancak, en son güncelleme ile Twitter, nihayet GIF, fotoğraf ve video ile Retweetleme özelliğini eklerken kullanıcıların Retweetler ile daha fazlasını yapmalarına izin verecek. Yeni özellik, kullanıcıların yalnızca metin içeriği yerine Twitter zaman çizelgelerinde görecekleri GIF, video ve fotoğraflarla ilgili içerikte büyük bir artışa neden olacak.

Retweet özelliğine yapılan yeni güncelleme, ekiplerin güncelleme zaman çizelgesinde, tweet ayrıntı sayfasında, erişilebilirlik özelliklerinde ve Twitter istemcilerinde paritede değişiklik yapması nedeniyle ekip çalışması gerektirdiğini söyledi.

Ayrıca bkz: Twitter Video İndirme

Yeni özellik zaten iOS, Android ve Twitter’ın mobil web sitesinde yayınlandı ve güncelleme henüz Masaüstü sitesinde yayınlanmadı. Son zamanlarda yeni özellikler daha fazlasını yapmamıza izin verecek gibi duruyor.

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