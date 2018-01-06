Donald Trump‘ın nükleer savaşa davet eden twitlerini günlerdir kullanıcılar yoğun şikayet yağmuruna tuttular. Ancak Trump’ın bu twiti Twitter tarafından kaldırılmadı.

İşte o twit;

Türkçesi: Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ‘Nükleer Düğme her zaman masamda dedi’. Tükenmiş ve aç bırakan rejiminden birisi lütfen ona bende çok daha büyük ve güçlü bir ‘nükleer düğme’ olduğunu bildirir mi, üstelik benim ‘düğmem’ çalışıyor!

Twitter bir açıklama yayınlamak zorunda kaldı. Açıklama ise kimseyi tatmin etmemişe benziyor. Gelin bir de siz okuyup karar verin;

” Twitter’da siyasi figürler ve dünya liderleriyle ilgili çok tartışma oldu. Biz de bu konudaki duruşumuzu paylaşmak istiyoruz.

Twitter küresel ve kamuya açık konuşmalara hizmet etmek ve bunları ilerletmeye yardımcı olmak için burada. Seçilmiş dünya liderleri konuşmalarımızda toplumumuz üzerindeki büyük etkileri nedeniyle kritik bir rol oynamaktadır.

Bir dünya liderini Twitter’dan engellemek veya tartışmalı twitlerini kaldırmak, insanların görebilecekleri ve tartışabilecekleri önemli bilgileri gizler. Aynı zamanda bu lideri susturmaz. Ancak sözleri ve eylemleri etrafındaki tartışmayı engeller.

Twitleri tanımlayan siyasi bağlamları liderlerin tarafından inceleriz. Kurallarımızı buna göre uygularız. Hiç kimsenin hesabı Twitter’ın büyümesine neden olmaz veya bu kararları etkilermez. Kamuoyunun nabzını tutarak tarafsız kalabilmek için çok çalışıyoruz.

Twitter’ı önemli olan her şeyi görmek ve özgürce tartışmak için en iyi yer haline getirmek için çalışıyoruz. Bunun topluluğumuzun ilerleme kaydetmesine yardımcı olmanın en iyi yol olduğuna inanıyoruz. ”

Trump’ın Twitter’ın kullanıcı davranışı politikalarını ihlal edip etmediği açık bir tartışmadır. Bazıları Trump’ın Twitter tehditlerinin nükleer caydırıcılık için yapılan bir uygulama olduğunu savunuyorlar. Twitter, “şiddet ve tehdit” yasaklayan kurallarını ihlal edebilecek twit türünden ziyade Trump’ın twitini daha ilginç bir şekilde askeri politika olarak sınıflandırılabileceğini savunuyor.