Twitter Tweet Zamanlama Nasıl Yapılır?

Twitter artık kullanıcıların tweet planlamasına izin verdiğinden, üçüncü taraf bir araç veya eklentiye ihtiyaç duymuyoruz. Mükemmel ve kullanışlı Twitter uygulamaları olmasına rağmen, ana site sonunda zamanlama özelliği ekleyerek kullanıcılarını zahmetten kurtarıyor.

Peki, Twitter’da tweet’leri nasıl zamanlanır? Sadece birkaç adımla halledebilirsiniz!

Twitter uygulaması aracılığıyla tweetler nasıl planlanır:

1- Telefonunuzdaki Twitter uygulamasını Android veya iOS’ta açın ve doğru hesapta oturum açtığınızdan emin olun.

2- Tweet’inizi yazın ve resim, video, gif, emoji gibi herhangi bir medyayı ekleyin veya genellikle herhangi bir şey yazın.

3- Zamanlama seçeneklerini açmak için takvim / saat simgesine (kırmızı daire içine alınmış) basın.

4- Tarih ve saati kendi seçiminize ve saat dilimine ayarlayın.

5- Bitti! Sağ üstteki onayla düğmesine basın ve tweet’inizi zamanlamış oldunuz.

Tarayıcı üzerinden tweetler nasıl planlanır:

1- Mobil tarayıcı aracılığıyla web’de twitter.com’u açın.

2- Tweetinizi yazın veya dilediğiniz medyayı ekleyin.

3- Zamanlama seçeneklerini açmak için takvim/saat simgesine basın.

4- Tarih ve saati kendi seçiminize ve saat dilimine ayarlayın.