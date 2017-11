Twitter, sosyal medya platformunu geliştirmeye devam etmek için çalışıyor ve mikro bloglama sitesi en son, belirli bir tweet’i daha sonra incelemenize yardımcı olması için başlangıçta “Sonradan Kaydet” olarak adlandırılan yeni bir özellik tanıttı. Twitter’daki bir ürün tasarımcısı olan Tina Koyama, bir tweet’te bu özelliğin resmi olarak “Yer İmi” olarak adlandırılacağını ortaya koydu. Şimdi bu, işlevselliğin nasıl çalıştığını görmek için test aşamasına gelindi.

Yer İmi özelliği, zaman çizelgenizdeki tweetleri işaretlemenizi sağlayacak şekilde tasarlanacak ve daha sonra bunları incelemek üzere saklayabileceksiniz. Testlerin amacı, Twitter’ın bu özellik için seçtiği farklı tasarımları denemek; bununla birlikte, denemenin ne kadar süreceği ve kaç kullanıcının karıştığına dair kesin bir netlik yok.

News from the #SaveForLater team! We’ve decided to call our feature Bookmarks because that's a commonly used term for saving content and it fits nicely alongside the names of the other features in the navigation. pic.twitter.com/cQ0X1PHlsR

— Tina 🇨🇭🇯🇵 (@tinastsh) November 22, 2017