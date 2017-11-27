Twitter, sosyal medya platformunu geliştirmeye devam etmek için çalışıyor ve mikro bloglama sitesi en son, belirli bir tweet’i daha sonra incelemenize yardımcı olması için başlangıçta “Sonradan Kaydet” olarak adlandırılan yeni bir özellik tanıttı. Twitter’daki bir ürün tasarımcısı olan Tina Koyama, bir tweet’te bu özelliğin resmi olarak “Yer İmi” olarak adlandırılacağını ortaya koydu. Şimdi bu, işlevselliğin nasıl çalıştığını görmek için test aşamasına gelindi.

Yer İmi özelliği, zaman çizelgenizdeki tweetleri işaretlemenizi sağlayacak şekilde tasarlanacak ve daha sonra bunları incelemek üzere saklayabileceksiniz. Testlerin amacı, Twitter’ın bu özellik için seçtiği farklı tasarımları denemek; bununla birlikte, denemenin ne kadar süreceği ve kaç kullanıcının karıştığına dair kesin bir netlik yok.

News from the #SaveForLater team! We’ve decided to call our feature Bookmarks because that's a commonly used term for saving content and it fits nicely alongside the names of the other features in the navigation. pic.twitter.com/cQ0X1PHlsR — Tina 🇨🇭🇯🇵 (@tinastsh) November 22, 2017

#SaveForLater ekibinden son haberler! İçeriği kaydetmek için yaygın olarak kullanılan bir terimdir ve gezinme içindeki diğer özelliklerin adlarının yanında yer alan bu özelliğe Yer İmi adını vermeye karar verdik.

Ayrıca, Twitter arayüzünde Yer İmi işlevinin hangi alana oturacağı belirsizliğini koruyor. Test aşamasından geçerse, Yer İmi, Twitter’da kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yapılan son değişiklikler arasında yer alacak. Bu ayın başlarında site ayrıca, Korece, Japonca ve Çince hariç olmak üzere çoğu dilde karakter sınırını resmen, Eylül ayında ilgili bir test çalıştırdıktan sonra 140’dan 280’e çıkardı.