Sosyal medyanın en gözde uygulamaları arasındayken ciddi bir düşüş yakalamış olsa da hala hatırı sayılır kullanıcı kitlesine sahip olan Twitter, yavaş yavaş görsel yönünü güçlendirmeye başladı. Artık yazı paylaşımlarından çok görsel ve video paylaşımları öne çıkıyor. Videoların ağırlık kazanmasıyla beraber Twitter Video İndirme konusu da bir kez daha gündeme geldi. Peki, paylaşılan videoları gerçekten indirme şansımız var mı?

Twitter Video İndirme Nasıl Yapılır?

Hemen yukarıda söz ettiğimiz sorunun cevabını vererek işe başlayalım. Paylaşılan videoları cihazlarınıza indirmeniz mümkün. Fakat bunun için doğrudan sunulan yöntemler yok.

Bunun yerine bazı yardımcı eklentiler ve programlar kullanmak gerekebiliyor. Genel olarak üç farklı yöntem olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Belli başlı uygulamaları kullanarak bu işlemi yapabileceğiniz gibi bunun yanında tarayıcı üzerinde kullanabileceğiniz bazı eklentilerle de bu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz.

Twitter Video İndirme konusunda yararlanabileceğiniz son yöntem ise web sitelerini kullanmak. Sadece bu amaç için oluşturulmuş olan çeşitli web siteleri var ve kolayca video indirmenize izin veriliyor.

Web Üzerinden Twitter Video İndirme

Dediğimiz gibi bu ilk işlem olarak karşımıza çıkıyor. Web üzerinden video indirme işlemini gerçekleştirmek için kullanabileceğini siteler var. Sadece Twitter Video İndirme işlemi için oluşturulmuş olan bu siteleri kullanarak indirme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Yapmanız gereken işlemler şöyle;

İlk olarak videosunu indirmek istediğiniz tweet üzerine geliyorsunuz. Burada tweet URL adresini kopyalamanız gerekecek.

üzerine geliyorsunuz. Burada tweet URL adresini kopyalamanız gerekecek. Tweet’in sağ üst kısmında yer alan ok işaretine tıklamanız ve “Tweet’in bağlantı adresini kopyala” seçeneğini seçmeniz gerekiyor.

URL adresini kopyaladıktan sonra bu kez ise adresi kullanacağımız web sitesine girmemiz gerekecek.

Burada yer alan siteye giderek belirtilen yere URL adresini kopyalayın. Sonrasında “Download” sekmesini kullanın. İkinci kez açılan sayfa da yine indirme butonunu kullanın ve videoyu istediğiniz yola indirin.

Uygulamalar Kullanarak Twitter Video İndirme

Web üzerinden indirme işleminin nasıl yapılacağından söz ettik. Şimdi ise çeşitli uygulamaları kullanarak indirme işleminin nasıl yapılacağından söz edeceğiz.

Akıllı telefonunuz üzerinden videoları indirmek isterseniz uygulamalardan yararlanabilirsiniz. Bu alanda birkaç farklı uygulama var ancak tüm uygulamaların sorunsuz çalıştığını söylemek yanlış olacaktır.

Yani güvenebileceğiniz uygulama sayısı çok değil. En çok kullanılanlarından birini ele alacağız. Burada yer alan bağlantıyı kullanarak “GIF Downloader for Twitter” uygulamasını kullanabilirsiniz. Uygulamayı yüklediğiniz zaman Twitter paylaşım ekranlarında videoların üzerinde indirme butonlarının yer aldığını göreceksiniz.

Tarayıcı Eklentileri Üzerinden İndirme Yapma

Başvuracağınız son yöntem, direkt olarak tarayıcı eklentilerini kullanma. Bu işlem için özel oluşturmuş web sitelerinde olduğu gibi tarayıcılarda da özel eklentiler kullanmanız gerekiyor. Hem Chrome tarayıcılar için hem de Mozilla için denenebilecek olan eklentiler var.

Bu eklentilerin başında “Twitter Video Downloader” isimli eklenti geliyor. Fakat dediğimiz gibi alternatiflerde yok değil. Eklenti mağazalarında kısa bir arama yaparak daha fazla eklentiye ulaşabilirsiniz. Dediğimiz gibi birkaç farklı alternatif var.

Eklentilerin kullanımı ise oldukça basit. Sadece Twitter’ı açmanız ve indirmek istediğiniz videoları görüntülemeniz yeterli oluyor. Tarayıcıdaki eklenti direk olarak videoyu indirme seçeneğini size sunacaktır.