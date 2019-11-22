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Twitter, Yanıt Gizleme Özelliği Geliştirdi

Twitter kullanıcılarına müjde, artık istenmeyen yorumları gizleyebilme özelliğine sahipsiniz.

Ayşen Sıla

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Tweet’lerinizi zamanlayabilmenizin ardından Twitter, platform kullanıcıları için yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Aylarca test edildikten sonra, bir tweetin yanıtlarını gizleme özelliği yeni kullanıcılara sunuldu.

Bu özellik, hem Web’de hem de Twitter Lite dahil, mobil uygulamalarda tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Bir tweet’e yanıtları gizleme özelliği, konuşmaların kaymasına veya olumsuz bir dönüş yapılmasını önlemeyi amaçlıyor.

Orijinal tweet yazarının gizli yanıtları ilk başta görünmüyor, ancak kullanıcılar orijinal iletideki, özel bir düğmeyi tıklatarak bunları görüntüleme seçeneğine sahipler. Platform aynı zamanda bir hesabı güvence altına almak için çift kimlik doğrulama kullanımında da bazı değişiklikler yaptı.

Artık kullanıcılar, numaralarını girmek zorunda kalmadan bir ek güvenlik seçeneğini etkinleştirme özelliğine de sahipler. Zaten bu seçenek cep telefonu numaralarıyla kullananlar için bir sorun teşkil etmiyor,Twitter’ı telefon numarası olmadan kullanmak isteyenlerse hesap ayarlarından değişiklik yapabilir.

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