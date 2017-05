Twitter Yeni 69 Adet Emoji’yi Kullanıcılarına Sundu

Twitter, emoji konusunda büyük bir adım attı. Sosyal ağ, 69 adet Emoji 5.0 simgesini kullanıcıların kullanımına sunacak ilk platformlardan biri olacak ve birkaç yeni bayrak, başörtüsü olan bir kadın, gri saçlı kişi simgelerini de içerecek. Bunları kontrol etmek için Twitter uygulamasını başlatmadan önce, hayal kırıklığına uğrayabileceğinize dikkat edin. Yeni ikonlar Emoji 5.0 standartını henüz uygulamayan Tweetdeck, iOS, Mac ve Android Nougat uygulamalarında henüz bulunmamakta.

Sosyal ağın tasarımcısı Bryan Haggerty, Apple’ın iOS 11‘deki yeni ikonlar için destek ekleyeceğini ve Tweetdeck‘in de “yakında” bu ikonları ekleyeceğini söylüyor. Şimdilik, bu platformlarda 5.0 simgelerini görüntülemeye çalıştığınızda boş bloklar görüyorsunuz. Yeni simgeleri kullanarak takipçilerini emoji bombardımanına tutmak istiyorsanız tek yapmanız gereken Twitter hesabınızı bir tarayıcıda açmak.

🆕 🤩 We've just added all the new emojis to https://t.co/LOTAlBvtUR and updated our Twemoji open source repo 🥡 https://t.co/lD0IvE7ifj

— Bryan Haggerty 🤩 (@bhaggs) May 23, 2017