Twitter'a Yeni Özellik: Yer İmleri Nedir? Nasıl Kullanılır?

Twitter, twitler için yeni bir yer imi oluşturma özelliği başlattı. Özellik bir süredir iOS‘ta test ediliyordu. Ancak bugün her iki platform için de resmi olarak piyasaya çıktı.

Yer imi özelliği eski DM paylaşım butonunun altında bulunur. Düğme şimdi yeniden tasarlandı ve bir twiti DM ile göndermenizi, yer imlerine eklemenizi veya telefonunuzdaki diğer uygulamalar aracılığıyla paylaşabilmenizi sağlıyor.

Bu kısayol aracılığıyla bir twit, iOS ve Android‘deki yan menü aracılığıyla daha sonra erişilebilen yer imleri klasörüne eklenir. Burada yer imlerine eklenen twitler, eklendiği ters kronolojik sırayla görülecektir. Bu durum Twitter‘daki Beğenilenlerden (fav) farklıdır; burada yer imlerine eklenen twitler diğer kullanıcılar tarafından görüntülenmezler.

Found something historic?

Don’t want to forget a joke?

Article that you want to read later?

Save the Tweet with Bookmarks, and come back to it whenever you want. Only you can see your Bookmarks. pic.twitter.com/fM2QLcOYNF

— Twitter (@Twitter) February 28, 2018