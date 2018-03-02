Twitter'a Yeni Özellik: Yer İmleri Nedir? Nasıl Kullanılır?

Twitter, twitler için yeni bir yer imi oluşturma özelliği başlattı. Özellik bir süredir iOS‘ta test ediliyordu. Ancak bugün her iki platform için de resmi olarak piyasaya çıktı.

Yer imi özelliği eski DM paylaşım butonunun altında bulunur. Düğme şimdi yeniden tasarlandı ve bir twiti DM ile göndermenizi, yer imlerine eklemenizi veya telefonunuzdaki diğer uygulamalar aracılığıyla paylaşabilmenizi sağlıyor.

Bu kısayol aracılığıyla bir twit, iOS ve Android‘deki yan menü aracılığıyla daha sonra erişilebilen yer imleri klasörüne eklenir. Burada yer imlerine eklenen twitler, eklendiği ters kronolojik sırayla görülecektir. Bu durum Twitter‘daki Beğenilenlerden (fav) farklıdır; burada yer imlerine eklenen twitler diğer kullanıcılar tarafından görüntülenmezler.

Found something historic?

Don’t want to forget a joke?

Article that you want to read later? Save the Tweet with Bookmarks, and come back to it whenever you want. Only you can see your Bookmarks. pic.twitter.com/fM2QLcOYNF — Twitter (@Twitter) February 28, 2018

Twitter Yer İmleri Özelliği Nedir? Nasıl Kullanılır?

Yer işaretlerine ilişkin hoş bir şey daha var. Cihazlar arasında senkronize edilebiliyorlar. Bu nedenle birden fazla telefonunuz varsa, bir cihazdaki yer işaretlerine twit eklemeniz onları her iki cihazda da senkronize edecektir. Ancak şu an için Twitter taslaklarıyla senkronizasyonu henüz desteklemiyor.

Yer İmleri özelliği, iOS ve Android için Twitter Lite uygulamasıyla kullanılabilir. Özellik yakın zamanda masaüstüne gelmeyecekmiş gibi görünüyor.