Twitter’da Canlı Yayın Nasıl Yapılır?

Twitter, sosyal medya sitesinde canlı yayın yapma olanağını tanıdı. Size Twitter canlı videolarını nasıl kullanabileceğinizi göstereceğiz.

Çoğu kişi Twitter‘ı kısa durum güncellemeleri, hashtag’ları veya bazı ABD Başkanlarının rahatsız edici ifadeleri ile ilişkilendirirken, kısa bir süre önce 140 karakter sınırının ötesinde canlı video olan yeni bir özellik duyurdu.

Artık düşüncelerinizi, çevrenizi ve şüpheli çevre politikalarını dünyaya iPhone veya Android akıllı telefonunuzdan tek bir kelime yazmadan yayınlayabilirsiniz. Yeni servise ve Twitter canlı videoların nasıl kullanılacağına hızlı bir şekilde bakıyoruz.

Twitter’da Canlı Yayın Yapma: Twitter Canlı Video Nedir?

Yakın canlı rakibi Facebook Live gibi Twitter canlı video, kullanıcıların olayları doğrudan sosyal medya sitesinde canlı canlı yayınlamasına olanak tanır. Diğer kullanıcılar, yorumları ve beğenileri bırakarak gerçek zamanlı olarak feed ile etkileşim kurabilir ve video tamamlandıktan sonra feed’inizde diğer tweet’lerde olduğu gibi kalır.

Ama bir dakikanızı ayırın, duyduğumuza göre, bu sadece Periskop değil mi? Evet ve Hayır. Yeni hizmet, Twitter’ın geçen yıl yayınladığı canlı bir uygulama olan Periscope tarafından destekleniyor. Ancak, Twitter cihazınız otomatik olarak kullanıldığından Periscope hesabınıza ihtiyacınız yoktur ve her şey Twitter uygulamasında yapılır. Bununla birlikte, ayarlarınızı değiştirme gibi birkaç ek özellik istiyorsanız, iOS veya Android için Periscope uygulamasını indirerek ücretsiz bir hesap oluşturabilirsiniz.

Twitter’da Canlı Yayın Yapma: Canlı Video Oluşturma

Canlı yayınınızı etkinleştirmek ve akıllı telefonunuzda Twitter uygulamasını çalıştırmak için yeni bir yayın oluşturun.

Bir sonraki sayfada, ekranın ana alanında ünlü ‘Neler oluyor?’ Mesajı var, ancak dikkat etmesini istediğiniz en alttaki seçenekler. İçinde ters bir gözyaşı şekli ve aşağıda ‘Canlı’ kelimesi bulunan bir video kamera simgesi görmelisiniz. Ona dokunduğunuzda kameranıza veya sese erişime izin vermeyle ilgili birkaç soru alacaksınız. Bunlara izin verin ve şimdi Twitter’da Canlı Olabileceğinizi teyit eden bir mesaj görürsünüz. ‘Tamam, var’ diyalog kutusuna dokunun ve Twitter kameranızı başlatacaktır.

Canlı yayına başlamadan önce, videonuza bir isim vermek isteyebilirsiniz. Böylece izleyiciler onu bulabilir. “Neler oluyor?” Alanına hafifçe vurun, uygun bir başlık oluşturun ve ardından başlamak için Canlı‘ya Tıkla deyin.

Artık Twitter’da yaşıyorsun. Akışınıza rastlayan ve tüm görüntüleyenler, neler olduğunu izleyebilir ve şimdi merhaba deyin.

İşiniz bittiğinde, üstten aşağı ilerleyin ve ‘Yayınlamayı Durdur’ düğmesine hafifçe dokunun. Ardından, videoyu galerinize kaydetmek veya silmek için seçenekleri görürsünüz. Videonun kimin canlı yayını olduğu ya da akışınızda bir tekrar olarak izlediği ile ilgili ayrıntılar da vardır.

Şimdi bir yayın efsanesi olarak yolculuğunuz sürüyor. Unutmayın ki büyük güç, büyük bir sorumluluk ve sürekli ilginç olma zorluğu ile gelir. İyi şanslar, bol takipçiler!