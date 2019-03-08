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Twitter’da Yeni Dönem – Detaylı Rapor Gönderme!

Twitter, artık kullanıcıların rahatsızlık duyduğu tweetlerin önüne geçmek için detaylı rapor dönemini başlattı...

By Muhammed Arslan

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Twitter

Dünyanın en ünlü sosyal medyalarından birisi olan Twitter, yeni bir güncelleme getiriyor. Rahatsızlık veren kişiyi rapor edeceğiniz zaman daha fazla detayı girebilmeniz artık mümkün olacak. Şu andan itibaren, rapor gönderme sırasında, kullanıcılar daha spesifik bilgileri yazmak çin farklı bir menüye yönlendirilecektir.

Şirket bunu resmi sayfasında bir tweet aracılığıyla paylaştı. “Kişisel bilgilerin raporlandığı Tweet’leri gözden geçirirken daha hızlı hareket etmek istiyoruz. Bugünden itibaren, bize bildirdiğiniz Tweet hakkında daha fazla bilgi verebileceksiniz. ” yazısı ile durumu açıkladı.

Buna ek olarak, kullanıcıların ihlal edildiğini düşündükleri tweet’leri bildirmelerini sağlayan bir rapor butonu eklendi. Daha önce, şirket raporlara zamanında cevap vermemekle yoğun bir eleştiri altına girdi.

Yeni güncelleme ile şirket daha hızlı kararları verebilecekleri bir adım atmış oldu. Rapor edilecek kişinin daha detaylı bilgleri sayesinde kesin kararlara ulaşmak mümkün olacaktır. Twitter kullanıcılarının birçok olumsuz içerik görmesi artık tarih olacak gibi duruyor.

KaynakTwitter
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