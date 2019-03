Twitter’da Yeni Dönem – Detaylı Rapor Gönderme!

Dünyanın en ünlü sosyal medyalarından birisi olan Twitter, yeni bir güncelleme getiriyor. Rahatsızlık veren kişiyi rapor edeceğiniz zaman daha fazla detayı girebilmeniz artık mümkün olacak. Şu andan itibaren, rapor gönderme sırasında, kullanıcılar daha spesifik bilgileri yazmak çin farklı bir menüye yönlendirilecektir.

Şirket bunu resmi sayfasında bir tweet aracılığıyla paylaştı. “Kişisel bilgilerin raporlandığı Tweet’leri gözden geçirirken daha hızlı hareket etmek istiyoruz. Bugünden itibaren, bize bildirdiğiniz Tweet hakkında daha fazla bilgi verebileceksiniz. ” yazısı ile durumu açıkladı.

We want to move faster in reviewing reported Tweets that share personal information. Starting today, you'll be able to tell us more about the Tweet you are reporting. pic.twitter.com/quJ2jqlYIt

— Twitter Safety (@TwitterSafety) March 7, 2019