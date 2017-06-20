Bazen, parlak ve beyaz bir kullanıcı arayüzü geceleri görüntülenecek çok fazla ışığa sebep olmaktadır. Bu nedenle Twitter uygulama için gece modu yayınladı. Menüden geçiş yaparsanız, beyaz bir arka plana sahip siyah metin yerine, yumuşak beyaz metinli koyu bir arka plana sahip olursunuz?

Android için Twitter kullananlar gece modunu “ayarla ve unut” özelliğini artık kullanabilmektedir. Twitter kullanıcısının beta kullanıcılarından başlayarak, gündüz tweetleyenlerin gündoğumu ve günbatımını değiştiren otomatik bir gece modu alıyor olacak. Yani bi kere ayarlayacaksınız ve istediğiniz saatler arasında gece modu aktif hale gelecek.

Otomatik Gece modu Twitter 7.2 ile gelecektir. Güncellenme üzerine, normal modele geçmeniz gerekecek ve bir kez gece moduna geçerseniz, seçerseniz gece modunu otomatik olarak ayarlamanız istenecek. Özellik, çok yakında tüm Twitter kullanıcılarına ulaşacaktır.

Twitter’ın gece modunu kullanıyor musunuz yoksa bir üçüncü taraf Twitter uygulaması mı kullanıyorsunuz?