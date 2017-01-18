Tyranny Sistem Gereksinimleri

Tyranny’nin ihtiyaç duyacağı ana donanım bileşeni, minimum sistem gereksinimleri için bile iyi bir işlemcidir. Intel Core 2 Quad Q9505 2.83GHz CPU veya AMD Athlon X4 840 3.4GHz, Tyranny’yi oynatılabilir hale getirecek, ancak önerilen gereksinimleri karşılamak için en az bir i5-2400 veya 8GB RAM ile AMD Phenom II X6 1100T gerekecektir.

Gerekli minimum sistem belleği 4GB olacak ve 1GB VRAM ile bir AMD HD 5770, 900p ve düşük ayarlarda yaklaşık 30FPS sunacak. Tyranny’nin alçak ve yüksek grafik ayarları arasında grafiksel olarak çok fazla fark olmayacak, ancak üst düzey grafik seçenekleri arıyorsanız, saniyede 1080p ve 60 kare için bir Nvidia GTX 570 veya HD 7790 gerekecektir.

Tyranny Oyunun konusu: Tiranlık, Pilotların Efendisi benzeri izometrik bir rol yapma oyundur. Kötülüğün zafere ulaştığı yeni bir fantastik evrenin içine gireceksiniz. Oyuncular kötü bir yurttaş olabilir ve acımasız bir imparatorlukla hakim olurlar.

Tyranny Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core 2 Quad Q9505 2.83GHz ya da AMD Athlon X4 840

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTS 450 v4 ya da AMD Radeon HD 5770 1024MB

Ram: 4 GB

İşletim sitemi: Windows 7, 64 bit

Direct X: 11

Gereken boş hafıza: 14 GB

Tyranny İdeal Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-2400 3.1GHz ya da AMD Phenom II X6 1100T

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 570 ya da AMD Radeon HD 7790

Ram: 8 GB

İşletim sitemi: Windows 7, 64 bit

Direct X: 11

Gereken boş hafıza: 14 GB

Tyranny oyunu videosu