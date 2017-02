UBeam Sonunda Kablosuz Şarj Teknolojisi Gösterdi

Birkaç yıldır kablosuz cihazların ve şarj cihazlarının artmasına rağmen, kablosuz şarj teknolojisi halen birçoğunun umduğu şekilde değil. 2017 yılında halen teknoloji, şarj etmek için cihazın belirli bir konuma yerleştirilmesini gerektiriyor.

Peki evinizde veya ofiste, cihazınızı belirli bir konumda ayarlamanıza gerek duymayan kablosuz bir şarj cihazınız olsaydı? Bunun yerine, evinize girseniz ve cihazlarınız otomatik olarak şarj olmaya başlasa. UBeam‘in uzun süredir vaat eden şey buydu ve yakın zamanda teknolojiyi bir demo etkinliğinde gösterdi.

Wireless charging of a phone thru the air. Woh. 👏 1st public demo ever @ubeam #UpfrontSummit pic.twitter.com/I6GZx7KDri

— Spencer Rascoff (@spencerrascoff) February 3, 2017