Uber Nasıl Kullanılır? Uber Nedir?

Uber, A noktasından B noktasına seyahat etmek için harika bir yoldur, ancak kullanımı karmaşık bir hizmet olabilir. Daha önce hiç kullanmadıysanız bu özellikle doğrudur, fakat düzenli bir kullanıcı olsanız bile bazı kafa karıştırıcı öğeler de vardır.

Bu kılavuzu, kayıt işleminden Uber’e kadar, müziğinizi gezinizde oynatmaya veya hesabınızı tamamen silmeye kadar her aşamaya götürmek için bir araya getirdik.

Aşağıda, dahil etmiş olduğumuz farklı ipuçlarının bir seçimi ve ilk Uber yolculuğunuzdan para kazanmak için bir promosyon kodunun nasıl kullanılacağını bulabilirsiniz.

Uber’e nasıl üye olabilirim?

Uber‘i almanın ilk adımı onu mobil cihazınıza indirmektir. Android telefonlarda Google Play Store’a veya iPhone’da Apple App Store’a girip Uber’ı aramak ve indirmek yeterli olacaktır.

Telefonunuza tamamen yüklendikten sonra, uygulama içinde bir Uber hesabı açabilirsiniz.

Uber’in size bir kod gönderebilmesi için telefon numaranızı girmeniz gerekecek. Kodu aldıktan sonra bu kodu girin; ardından uygulama, hesabınızla ilişkilendirmek için bir e-posta adresi girmenizi ister.

Sürecin bu kısmı için bir bilgisayar kullanmayı tercih ederseniz resmi web sitesinde de bir Uber hesabı için kayıt olabilirsiniz. Daha sonra hesabınıza erişmek için mobil cihazınızda oturum açabilirsiniz.

Ücretsiz sürmek için Uber promosyon kodlarını kullanma

ilk ücretsiz sürüşünüzü gerçekleştirmek için: Şirketten bir promosyon kodu kullanarak ücretsiz Uber rides alabilirsiniz. Bunun ilk turuna girmesini sağlamanız gerekecek.

Bunun yerine Uber uygulamasına girin, sol üstteki menü simgesine basın ve ödemeye hafifçe vurun – ‘Promosyon Ekle / Hediye Kodu’ adlı bir bölüm bulacaksınız ve buraya promosyon konudunuz girebileceksiniz.

Yazı yazarken Uber’in ABD için promosyon kodu “HITTHEROAD” olup size en çok 15 dolara ücretsiz bir yolculuk öneriyor. İngiltere’de kod VBOX15‘tir ve ilk yolculuğunuzda £ 15 indirim sağlamanıza izin verir.

Bu kodlar sizin için uygun değilse, Google’a gidin ve girilecek ilgili bir kod bulmak için ‘Uber Promosyon Kodları’ kelimesini arayın.

Uber ile araç çağırma nasıl olur?

Artık ücretsiz krediniz var, ilk Uber’inizi sipariş etme zamanı. Bu yapılması kolay ama ilk başta yaptığınızdan emin olmanız gerekir, bu nedenle bu kılavuzu olabildiğince netleştirdik.

Bulunduğunuz yerin mavi bir noktayla nerede olduğunu gösteren bir harita göreceksiniz – tam olarak nerede olduğunuzu kontrol etmek iyi bir fikirdir. Ayrıca, etrafınızda sürüş yapan bir dizi otomobil görebilirsiniz, bu sizi alabilmek için yakınlarda bulunan sürücülerin bir temsilcisidir.

Bu pozisyonların tamamen doğru olup olmadıklarından emin değiliz, ancak sana kaç sürücünün yanında olduğunu genel bir fikir veriyor.

Haritanın üst kısmında “Nereye?” Yazan bir kutu var ve bu, daha sonra dokundurmak istediğiniz şey.

Bu kutuya, ziyaret etmek istediğiniz konumu girin. Otomatik olarak cevapları doldurmaya başlayacak, ancak birine basarsanız haritayı doğru gösterileceğinden emin olabilirsiniz.

Gitmek istediğiniz yerden emin olduğunuzda, şimdi kullanmak istediğiniz arabanın türünü seçme zamanı geldi.

UberX nasıl kullanılır?

UberX Uber’de en popüler hizmettir ve bu aşamaya geldiğinizde göreceğiniz varsayılan seçenek olmalıdır. Genellikle Uber’deki özel araçların en ucuzu ve dört yolcuyu alabilir.

UberX otomobil logosu altında, ücretinizin bir tahmini gösterecektir. Yoğun bir konumdaysanız – tabii ki hedefinize varmanız gereken tahmini süre de değişir.

Ardından, kullanacağınız ödeme ayrıntıları ve arabayı istemek için bir düğme bulunur. Tüm ayarlarınızdan memnun olduğunuzda, ‘request UberX’ düğmesine dokunun.

Uberpool nasıl kullanılır?

Uberpool, Uber’de bulunan en ucuz seçenektir, ancak yolculuğunuzu, rotanızda seyahat etmek isteyen diğer insanlarla paylaşacağınız anlamına gelecektir. Bunlar büyük olasılıkla yabancılar olacak ve bu yolculuğunuz boyunca sizinle sadece bir konuk getirebileceği anlamına geliyor.

Paradan tasarruf etmek istiyorsanız, bu sizin için en iyi seçenek ve daha büyük bir şehirde olduğunuzda dolaşmak için oldukça popüler bir teknik oluyor.

Bunun anlamı, her zaman doğrudan bir yolculuk olmamasıdır, çünkü paylaştığınız kişi genel olarak aynı yönde yönlendirilirken, biraz farklı bir yere gitmek isteyebilir.

Uberpool‘u kullanmak için, ekranın altındaki bu seçeneğe hafifçe dokunduğunuzda yolculuğu isteme süreci UberX kullanırkenki ile aynıdır.

UberXL, Exec, Lux, Assist ve Access nedir?

Yolculuğunuz hakkında daha fazla insanı almak istiyorsanız, arabada istediğiniz zaman en fazla altı kişinin olmasını sağlayacak UberXL seçeneğini seçmelisiniz.

Uber ayrıca, daha fazla masrafa mal olan ancak ekstra özelliklere sahip güzel arabalar ve daha konforlu bir sürüş deneyimi sunan iki premium hizmet sunmaktadır.

Bunlara Exec ve Lux denir; Exec ve Lüks olmak üzere en pahalı ve en üst düzey hizmettir. (adından da anlaşıldığı gibi)

Engelliler için Uber: Erişilebilirlik sorunlarına sahip olan herkes için, Uber Assist, size istekli, eğitimli ve size yardımcı olan bir sürücü ile birlikte geliyor. Engelliyseniz, kolay erişim için tekerlekli sandalye rampası olan bir araba sağlayacak Uber Access’iniz var.

Uber Assist araçlarının bazılarının tekerlekli sandalye rampası olmayacağına, ancak sürücülerin araçlara yardımcı olması için eğitilmiş bir sürücüye sahip olacağını ve katlanabilen tekerlekli bir sandalyeye sahip olabileceğini unutmayın.

Artık Uber siparişiniz hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğrendiniz ve geriye sadece aracınızı beklemek ve varış noktanıza gitmek kaldı.

Yolda olduğunuz sürece yapabileceğiniz çok şey var, bu yüzden Uber yolculuğunuzdan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizle ilgili eksiksiz ipuçları ve ipuçları için bu kılavuz hazırlıyoruz. Sonraki yazılarımızı takip etmeyi unutmayın.