Özel ulaşım servisi olarak değerlendirebileceğimiz Uber, dünya üzerinde birçok ülkede hizmet veriyor. Ülkemizde de hizmet veren servisin bilmeyenler için ulaşım amaçlı bir servis olduğunu belirtelim. Uber uygulaması üzerinden, servise dahil olan araçları çağırıyorsunuz ve araç sizi bulunduğunuz konumdan alıyor.

Ülkemizde de İstanbul’da kullanılan sistem, hem sunduğu konfor hem de uygulama üzerinden yönetilen bir sistem olması nedeniyle kullanıcılar tarafından bir hayli tercih ediliyor. İşte bu durum son dönemde yeni tartışmaların yaşanmasına neden olmuştu. Taksiciler ile Uber sürücüleri arasında yeni bir çekişme oluşmaya başladı.

Uber Merkezinden Açıklama

İlk olarak taksicilerin müşteri olarak Uber aracını çağırıp, şoförü darp etmesi haberlere yansıdı. Hemen ardından ise bir taksicinin bıçaklı saldırısı gündeme geldi. Ardı ardına yaşanan darp ve saldırı olaylarından sonra ise en son bir Uber aracının kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandığı basında yer aldı.

Sürekli olarak gelmeye başlayan haberler sonrasında ise servisin Amerika merkezinden bir açıklama geldi. Merkez tarafından yapılan açıklamada konunun üzerinde durulduğu ve yakından takip edildiği vurgulandı.

Açıklamada “Sürücülerimizin yanında durup onlara hukuki destek sağlayacağız” şeklinde ifadelere de yer verildi. Yaşanan olayların nasıl sonuçlanacağı konusunda tahmin yapmak oldukça zor gibi gözüküyor. Fakat yapılan bu son açıklamalara bakacak olursak, servis geri adım atmayacak gibi duruyor.

Servisin ülkemizden çekilmesi gibi bir durumun ise şu an söz konusu olmadığı belirtiliyor. Yasal olarak da bu konuda bir sorun olmadığı ve servisin yasal olarak tüm şartlara uyduğu belirtiliyor. Fakat yaşanan olaylar taksiciler ile servisin arasında daha uzun süre çekişmelerin devam edeceğini gösteriyor. Hukuki süreç nasıl sonuçlanacak ya da farklı bir karara imza atılacak mı bilinmez ama servis bu şekilde uzun bir süre gündemde kalacağına kesin gözüyle bakılıyor.