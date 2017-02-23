UBI, 2020 Yılına Kadar Samsung için Yüzde 72 AMOLED Pazar Payı Öngörüyor

Pazar araştırması şirketi UBI Research tarafından yapılan yeni bir rapora göre, 2020 yılına kadar Samsung‘un akıllı telefon AMOLED pazarındaki payı % 72 seviyesinde olacak. Bu aslında Korelilerin % 89’undan önemli bir düşüş, ancak pazarın kendisinin o yıla kadar 57 Milyar doları bulması bekleniyor ve böylece net büyüme hala oldukça güçlü olacak.

“2017 OLED Gösterge Yıllık Raporu” başlıklı raporda, AMOLED panellerinin pazarının, Apple’ın ve bazı Çinli akıllı telefon üreticilerinin talebiyle bu yıl büyük bir sıçrama görmesi bekleniyor.

Samsung Display, “2016 yılından itibaren esnek AMOLED panelinde seri üretim hattını büyük ölçekte yatırım yaptı ve geçen yıla oranla artan talepleri bu sene yakalamak için yatırıma açılacak” dedi.

Samsung’un yeni Apple telefonlar için (Muhtemelen iPhone 8) OLED ekran üreteceği haberini daha önce paylaşmıştık. Buradan ilgili haberin detaylarına ulaşabilirsiniz.