Ubisoft, Avatar Evreninde Geçen Oyun Geliştiriyor

San Francisco‘daki bu haftaki Oyun Geliştirici Konferansı‘nda Ubisoft bir sonraki AAA projesini duyurdu: James Cameron‘un Avatar kainatında bulunan Pandora‘ya yeni bir deneyim kazandıracak. Oyun, geçen yıl hızlı satış rakamları ile adından söz ettiren The Division oyunun arkasında bulunan Ubisoft stüdyosu Massive Entertainment tarafından geliştirilmekte.

CGI teknolojisi konusunda seçici olduğu bilinen Cameron, projenin Massive’i stüdyosunun özel yapımı Snowdrop motorunda inşa edilmiş erken bir prototipi gördükten sonra seçti. Dinamik küresel aydınlatmaya güç veren aynı platform, gerçek zamanlı yıkım ve derin ayrıntılar sunmakta.

Cameron, yaptığı açıklamada “Massive Stüdyosu hakkında beni etkileyen şey, grubun bu proje için tutkusu ve Snowdrop motorunun gücü oldu” dedi. “Ubisoft’un Massive Entertainment ekibinin Pandora’nın güzelliğini ve tehlikesini hayata geçirmek için doğru ortaklar olduğuna inanıyoruz.”