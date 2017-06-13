Ubisoft South Park: Phone Destroyer oyununu duyurdu

E3 2017 konferansı sırasında, Ubisoft mobil cihazları hedef alan yepyeni bir South Park oyunu açıkladı. Bazılarınızın muhtemelen bildiği gibi Ubisoft, South Park‘ı 17 Ekim’de PC’de, Xbox One ve PlayStation 4’de piyasaya sürüyor.

Şimdi ise, South Park: Phone Destroyer adlı yeni mobil oyun zaten sessiz bir şekilde piyasaya sürüldü ve şimdi indirilebiliyor. Böylece, oyunu App Store‘dan ve Google Play pazarlarından İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya’dan alabilirsiniz. Türkiye’de indirip oynayabilmemiz için biraz daha beklememiz gerekebilir.

Ubisoft’a göre oyun, keyif alacağınız ve şiddetli PvP savaşlarından geçebileceğiniz büyük bir tekli oyuncu hikayesine sahip olacak. South Park: Phone Destroyer, oyuncuların South Park karakter takımlarını oluşturabileceği mobil kart koleksiyonu gerçek zamanlı savaş oyunudur.

Oyun South Park Digital Studios ile işbirliği içinde RedLynx (bir Ubisoft Studio) tarafından geliştirildi ve diğer South Park ses yeteneğiyle birlikte Trey Parker ve Matt Stone tarafından seslendirildi.

Tam olarak ne zaman tüm ülkelerde indirilebileceğini bilmiyoruz, ancak biliyoruz ki South Park: Phone Destroyer oyunu oynamakta özgürdür. Temel olarak, oyunda her şey ödemeden kazanılabilir, ancak oyuncular oyunların kilidini açmak için gerçek para harcamak isteyebilirler.