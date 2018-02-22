Ubisoft ve ESA’dan Loot Box Açıklaması

Loot boxlar, geçtiğimiz yıllardan bugüne dek oyun dünyasının önemli sorunlarından biri olarak geldi. Oyuncularla şirketleri karşı karşıya getiren loot box konusu, yakın tarihte çözüme ulaşacak gibi durmuyor. Bazı ülkeler, konuya el atıp, düzenleyici yasalar oluşturacaklarını dahi belirttiler. Bunun üzerine Eğlence Yazılım Birliği (ESA) ile Ubisoft bazı açıklamalar yaptılar.

ESA, “Video oyun sektörünün devleri, kamu tarafından gerçekleştirilecek herhangi bir düzenleme ile karşı kalmak istemiyorlar. Bir endüstri olarak, kullanıcılra karşı olan sorumluluklarımızı son derece ciddiye alıyoruz ve kendilerinin oyun deneyimlerinin daha net bir hale getirebilmek için elimizden gelen herşeyi yapıyoruz. Endüstrinin bu gibi konularda kendi içerisinde bir çözüm bulmasının ve sorunu çözmek için en etkili yol olduğuna inanıyor ve bu sistemi yıllardır etkili bir şekilde çalıştırıyoruz.” Şeklinde bir açıklama yaptı.

Ubisoft’un finansal direktörü olan Alain Martinez ise, loot boxların, kendi gözlerinde bir sorun olmadığını belirtti. Martinez, “Söylemek istediğimiz tek şey, bizim için bu kalite ve tercih meselesidir. Bu kadar kolay. Sunduğumuz yapımlarla ilgilenen kişiler bizden beklemiş olduğu kaliteyi, onlara sunmamız gerekir. Aynı zamanda, bunu satın alıp almama konusunda kendilerini özgür hissetmeliler. Biz, doğru bir yolda ilerlediğimizi ve bunun asıl çözülmesi gereken husus olduğunu sanmıyoruz.” Açıklamasını yaptı.

Ünlü oyun tasarımcılarından Josh Sawyer de, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla konu hakkında yorumlarını iletti. ESA ve Ubisoft’un konu hakkındaki tutumlarının iğrenç olduğunu söyledi. Josh Sawyer, “Eğer dışarıdan bir düzenleme beklemiyorlarsa, kendileri doğru düzgün bir hal almalılar, Martinez’in yaptığı açıklamayı gören herkesi bu konunun endsütrinin umrunda olmadığını biliyor.” Şeklinde bir tweet paylaştı. Buna ek olarak ESA’nın oyun dünyasında bulunan küçük şirketleri de temsil ettiğini fakat onların çıkarlarını umursamadığını da söyledi.

Hawaii, konu hakkımında girişimde bulan ilk ABD eyaleti olmuştu. Washington da bir yasa tasarısı üzerinde kafa yoruyor. Avrupa’da ise İngiliz, Fransız, Belçika ve Hollanda oyun düzenleyicileri, geçtiğimiz kasım ayında bu konu hakkında ortak bir düşünceye sahip olduklarını söylediler.