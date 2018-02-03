Üç Kameralı Huawei P20'nin Çizimleri Sızdırıldı

Huawei‘nin bir sonraki P-serisi amiral gemisi olan telefon 27 Mart’taki MWC yerine bir ay önce geliyor: Huawei P20. Ancak internet alemi P11 veya P20 olarak mı adlandırılacağı konusunda hala kararsız. Adlandırmaya bakılmaksızın ailedeki modellerden en az bir tanesi üçlü kamera kurulumuna sahip olacağı yönünde söylentiler dolaştı. Bir analistin sızıntısı ise bugün bize bunun nasıl olacağına dair bir görüntü verdi.

Üç kamerası arka sırt kısımda ve telefonun sol üst köşesinde dikey olarak düzenlenmiş. Çift bir LED flaşı ve bunların altında muhtemelen bir lazer otofokus penceresi fotoğrafta görünüyor. Açıkçası sıradan bir çizim bize tam olarak bu üçlü kameranın nasıl çalıştığını bize göstermeyecektir. Sanırım bunu öğrenebilmek için iki ay daha beklemeliyiz.

Bir ilave not olarak ve oldukça rahatsız edici bir kısım olarak belirtmeliyiz ki bu kameraların birinde 3,5 mm’lik bir lens için herhangi bir kesik bulunmuyor gibi görünüyor. Üstteki yuvarlak delik çok küçük görünüyor ve ikincil bir gürültüyü iptal eden mikrofon olması muhtemel. Umarım bu konuda yanılmış oluruz.