TENAA kayıtlarında bugün Huawei‘nin birbirinden şık üç uygun fiyatlı telefonu görüldü.

Bu telefonların model kodları ise şu şekilde; AUM-TL20, AUM-TL10 ve daha alt seviyede olan ATU-TL00. AUM-TL20’nin Huawei Enjoy 8 olması bekleniyor.

Her üç telefonda 18:9 en-boy oranıyla (ve 720p+ çözünürlükte) 5.7 inç ekran var. Android 8.0 Oreo’yu 1.4GHz octa-core işlemcilerle çalıştırıyorlar. Bellek durumu ise: ATU-TL10 ve AUM-TL20; 3GB RAM ve 32GB depolama alanı, AUM-TL00 ise 2GB/16GB‘dır. Ayrıca tüm telefonların bir microSD yuvası bulunuyor. Farklılıklar devam ediyor. ATU ve AUM-TL20 arka kapaklarında çift kamera var – 13MP + 2MP (büyük olasılıkla derinlik hesaplama ve bokeh efektleri için). Ancak Huawei AUM-TL00 modeli arka kapağında yalnızca 13MP’lik tek bir kamera bulunur. Üç telefonun sadece AUM-TL20 modelinin arkasında bir parmak izi okuyucu varmış gibi görünüyor. Son olarak ise hepsi 152.4 x 73 x 7.8 mm ölçülebilir ve 150 gram ağırlığındadır. Tüm modeller aynı şekilde 2900mAh pile sahiptirler.