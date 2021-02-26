Üç Yeni Motorola Akıllı Saati Geliyor – İşte Özellikleri!

Ekim 2019’un sonlarında, yeni bir Motorola Moto 360 akıllı saat tanıtılmıştı. Şimdi ise Motorola, üç yeni akıllı saatle sektöre geri döndü. Bu üç yeni akıllı saat farklı tasarımlarıyla farklı kitlelere hitap ediyor.

Bir twitter kullanıcısı tarafından gösterilen bir satış sunum dosyasına göre, saatler Moto Watch, Moto Watch One ve Moto G olarak adlandırılacak ve çok yakında piyasada yerini alacak. Kullanıcının paylaştığı ekran görüntüleri, yakında çıkacak olan bu üç giyilebilir cihazın tasarımını da ortaya koyuyor.

Her şeyden önce Moto Watch, Apple Watch ile aynı tasarımı benimsiyor. Bu nedenle, Motoroladan gelen ilk kare kadranlı akıllı saat olması bekleniyor. Oysa Moto Watch One ve Moto G Smartwatch, önceki Moto 360 saatleri gibi dairesel bir kadran bulunduruyor.

Ne yazık ki, saatlerin teknik özellikleri bilinmiyor ama Motorola’nın önceki saatleri gibi Google Wear OS ile gelmeleri bekleniyor. Üçü arasında en uygun fiyatlı olacağını düşündüğümüz Moto G Smartwatch’ın fiyatı düşük tutacak farklı iç donanım ve yazılımlarla gelmesi mümkün.

Bunun nedeni, akıllı telefonların Moto G serisinin uygun fiyatla tanınmasından kaynaklanıyor. Serideki cihazlar, daha ucuz bir fiyat etiketi ile temel özellikler sunuyor. Daha fazla detay için bizi takipte kalmaya devam edin.