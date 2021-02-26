Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Üç Yeni Motorola Akıllı Saati Geliyor - İşte Özellikleri!

Üç Yeni Motorola Akıllı Saati Geliyor – İşte Özellikleri!

2021'de piyasaya sürülecek üç yeni Mototola akıllı saati Moto Watch, Moto Watch One ve Moto G olarak adlandırılıyor.

Ayşen Sıla

-

0
moto watch

Ekim 2019’un sonlarında, yeni bir Motorola Moto 360 akıllı saat tanıtılmıştı. Şimdi ise Motorola, üç yeni akıllı saatle sektöre geri döndü. Bu üç yeni akıllı saat farklı tasarımlarıyla farklı kitlelere hitap ediyor.

Bir twitter kullanıcısı tarafından gösterilen bir satış sunum dosyasına göre, saatler Moto Watch, Moto Watch One ve Moto G olarak adlandırılacak ve çok yakında piyasada yerini alacak. Kullanıcının paylaştığı ekran görüntüleri, yakında çıkacak olan bu üç giyilebilir cihazın tasarımını da ortaya koyuyor.

Her şeyden önce Moto Watch, Apple Watch ile aynı tasarımı benimsiyor. Bu nedenle, Motoroladan gelen ilk kare kadranlı akıllı saat olması bekleniyor. Oysa Moto Watch One ve Moto G Smartwatch, önceki Moto 360 saatleri gibi dairesel bir kadran bulunduruyor.

moto watch

Ne yazık ki, saatlerin teknik özellikleri bilinmiyor ama Motorola’nın önceki saatleri gibi Google Wear OS ile gelmeleri bekleniyor. Üçü arasında en uygun fiyatlı olacağını düşündüğümüz Moto G Smartwatch’ın fiyatı düşük tutacak farklı iç donanım ve yazılımlarla gelmesi mümkün.

Bunun nedeni, akıllı telefonların Moto G serisinin uygun fiyatla tanınmasından kaynaklanıyor. Serideki cihazlar, daha ucuz bir fiyat etiketi ile temel özellikler sunuyor. Daha fazla detay için bizi takipte kalmaya devam edin.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakTwitter

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

İpucu

Alexa’da Ad ve Ses Değiştirme Nasıl Yapılır?

Amazon'un akıllı asistanı Alexa, teknoloji alanında önemli bir yer kaplıyor. Sanki bir insanla konuşuyormuşsunuz gibi hissettiren ses uygulaması, aynı robotik sesten sıkılanlar için ses...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Xiaomi, Akıllı Yastığını Piyasaya Sürdü – Teknolojik Konfor!

Sırt ağrısı yaşlılar için bir sıkıntıydı. Ancak akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla genç ve orta yaşlı kişiler de sırt ağrısı çekiyor. Veriler, 30 yaşın altındaki insanların,...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Samsung, Yepyeni Bir Bilgisayar Üzerinde Çalışıyor!

Samsung'un yeni bir Windows 10 bilgisayar üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bu bilgisayar, AMD grafiklerine sahip olan özel bir Exynos işlemciyle desteklenecek. Yeni çıkan rapora göre...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

BOE, Ekran Paneli Sektöründe Fırtınalar Estiriyor!

Çinli bir pazar araştırma şirketi Qunzhi Consulting, 2020'de küresel olarak önde gelen ekran paneli üreticilerinin performansını ayrıntılı olarak açıklayan bir rapor yayınladı. Rapor, 2020'de...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Üç Yeni Motorola Akıllı Saati Geliyor – İşte Özellikleri!

Ekim 2019'un sonlarında, yeni bir Motorola Moto 360 akıllı saat tanıtılmıştı. Şimdi ise Motorola, üç yeni akıllı saatle sektöre geri döndü. Bu üç yeni...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014