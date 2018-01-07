Uçan Selfie Kamerası ile Harika Selfieler Çekin: Air Selfie Drone

Son birkaç yılda kendini fotoğraflamayı sevenler güzel anlarını yabancıları rahatsız etmeden çekebilmek için selfie denen trendi başlattılar. Ancak selfie çekmek o kadar da kolay değildi. Herkesin çerçevede olduğundan emin olmak için elinizi rahatsız edici bir hale getirmek zorundasınız. Sanatınızı ustalıkla göstermek malesef bu yüzden oldukça zor bir hal alıyor.

Air Selfie Drone sizin için selfie çekebilen bir drone!

Bu çok mercekli kit ile harika selfieler çekebileceksiniz.

Bu drone ile fotoğraflarınızdan birini kırpma günleriniz bitti. Akıllı telefonunuzla senkronize ettikten sonra onu mükemmel fotoğraf açısına yönlendirebilirsiniz. Air Selfie havada yaklaşık 10 metre kadar yükselebiliyor. Bu nedenle çarpıcı hava çekimleri, geniş sahneler ve evet grup selfieleri için harika.

Uzaklığın fotoğraflarınızın ve videolarınızın kalitesini tehlikeye atacağından endişeleniyorsanız, endişelenmeyin. Air Selfie Drone bir titreşim önleyici amortisöre sahip. 5 MP kamera ve video çekim desteği de bulunuyor. Hepsinden iyisi ise Air Selfie avucunuz kadar bir büyüklükte. Ayrıca bu drone’u bir telefon kılıfı olarak kullanabiliyorsunuz.

Eğer hevesli bir selfie sever iseniz. Bunu alınacaklar listenize eklemek isteyebilirsiniz. Bu özel anları yakalaması onun paha biçilmez olması demek değil midir?

Türkiye’de henüz satışa sunulmayan bu drone yurtdışı fiyatı 299 Dolar olarak belirlenmiş. Peki buna değer mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.