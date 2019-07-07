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Ücretli Firefox Sürümü Yayında

Reklam engelleme sistemi için Firefox tarayıcı yeni bir döneme geçiyor. Firefox ücretli abonelik sisteminde neler sunulacak?

By İbrahim Kızılırmak

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Firefox

Web sitelerinin ayakta kalması için işleyiş belli. Web siteleri sürekli olarak reklam yayını yaparak belli bir oranda gelir elde ediyor. Bu reklamlar sadece Google tarafından sunulan reklamlar olmuyor. Bunun yanında çeşitli kuruluşlardan da reklamlar alınabiliyor. Ayrıca farklı reklam servislerinden de yararlanıldığını biliyoruz. Bu konuda Firefox tarayıcı için yeni bir dönemin başladığını da belirtebiliriz.

Öyle ki yeni Firefox tarayıcı sistemi reklam düzenini değiştirecek gibi duruyor. Aşırı derecede reklam sunan sitelerin kullanıcıları rahatsız etmesi üzerine atılan yeni adım, bir nevi abonelik sistemini kullanıma sokuyor. Kullanıcıları rahatsız edecek kadar çok sayıda reklamın önüne geçecek olan yeni düzenden ve bu düzenin nasıl işleyeceğinden söz edelim.

Ücretli Firefox Sistemi

Aslında konunun asıl odak noktası reklam gösterimleri. Kullanıcılar reklam gösterimlerinden rahatsızlık duyduğu için reklam engelleme programları kullanıyor. Bir yandan reklamların engellenmesi için yardımcı programlar kullanıldığını biliyoruz bir diğer yandan ise sitelerin bu durumdan oldukça olumsuz etkilenip gelirlerinden olduğunu biliyoruz.

Ücretli Firefox tarayıcılar ise tam olarak bu sistemde değişikliğe gidecek. Reklamlardan rahatsız olan kullanıcılar için artık ödeme yapma artısı gelecek. Söz konusu tarayıcı versiyonu tüm reklamları otomatik olarak engelliyor ve buna karşın ek olarak bazı eklentiler ve kullanım için artı sunan bazı artı özellikler sunuluyor.

Reklamların gösterilmesi engellenirken bir yandan da sitelerin mağdur olmaması sağlanıyor. Kullanıcıların 4.99 dolar gibi bir ödeme yapması gerekiyor.

Firefox

Ücretli olarak alınacak aboneliklerden sonra, kullanıcılar bir daha reklam görme gibi bir sorunla karşı karşıya kalmıyor. Firefox tarayıcı için ödeyeceğini bu abonelik ücreti ise sitelerle paylaşılıyor.

Bir nevi abonelik gelirleri de tıpkı reklam sisteminde olduğu gibi ortaklaşa olarak sunuluyor. Bu şekilde sitelerin de daha fazla kazanması söz konusu olacak. Fakat Firefox sisteminin ne kadar kullanılacağı ve kullanıcıların ödemeli sistemleri ne kadar tercih edeceği merak konusu.

Ücretsiz olarak kullanılan tarayıcılar için ücret ödemek pek kabul görecek bir fikir değil gibi gözüküyor. Yine de reklamlardan sıkılan kullanıcıların bu sistemi tercih etmesi de söz konusu olabilir. Tabii ki kullanım oranı için yorum yapmak çok zor.

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