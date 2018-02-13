EA Games’in oyun servisi olarak kullanılan Origin, firmanın kullanıcılara sürprizler yapması için kullanılan platformlardan biri haline geldi. Bu noktada kullanıcılara sunulan en büyük ayrıcalık ise ücretsiz oyun haberleri. On The House olarak bilinen bölümü üzerinden kullanıcılara ücretsiz oyunlar sunan yapım, efsane serileri de kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. A+ oyunlar olarak belirtilen ünlü serileri ücretsiz olarak sunan yapımın, uzun bir süredir bu tarz oyunlara yer vermediğini gördük. Uzun bir bekleyişin sonrasında ise verilecek yeni oyun açıklandı. Sürpriz Dead Space oldu.

Dead Space Ne Kadar Süre Ücretsiz?

Uzay temalı korku oyunlarından biri olan Dead Space serisinin ilk adımı olarak 10 yıl önce satışa çıkarılmış olan oyunun, seri haline geldiğini ve EA Games oyunları içerisinde en çok sevilen serilerden biri olmayı başardığını biliyoruz. Uzun bir aradan sonra On The House kapsamında verilen ücretsiz oyun ise yapımın ilk oyunu Dead Space oldu.

Serinin ilk oyunu olsa da döneminin en iyi yapımlarından biri olan serinin, 10 yıllık geçmişine rağmen hala gündemde olan oyunlardan biri olduğunu söylemek gerekiyor. Kullanıcıların oyunu ücretsiz olarak alması için ise yapması gereken işlemler oldukça basit. Tek yapılması gereken Origin uygulamasına girmeniz ve uygulamanın içerisinden On The House bölümüne geçmeniz. Bu bölüm üzerinden de oyunun simgesinin bulunduğu alanı göreceksiniz.

Bu kısımda ise “Add To Game Library” demeniz yeterli olacak. Turuncu renkli butona bastıktan sonra, oyun doğrudan kütüphanenize eklenecek. Daha sonra indirme işlemini gerçekleştirmeniz ve oyunun kurulum ayarlarını yapmanız yeterli. Bu süre içerisinde oyuna sahip olan, yani oyunu kütüphanelerine ekleyen kullanıcıların, ömür boyu oyuna erişim haklarının olduğunu da ekleyelim.

Tıpkı ücretli olarak Dead Space yapımını satın almış gibi oyun, kütüphanenizde yer alacak. Şu an On The House kapsamında dağıtılan yapımın, bir süre daha dağıtımı devam edecek. Fakat bir sonraki bedava oyun kampanyasına kadar geçerli olan süreden söz ediyoruz. Bu süreden sonra yine oyunun tamamen ücretli versiyon olarak geleceğini hatırlatalım. 2008 yılında yayınlanan yapımı ücretsiz olarak elde etmek için acele etmeniz gerektiğini de belirtelim.

Origin Sayfası