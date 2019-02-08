Türk kahvesinin olmazsa olmazı fal. Hemen herkes geleceğini merak eder. Play Store üzerinde yüklü uygulamalar ile bunu kısmen öğrenmeniz mümkün. Birçok uygulama sizlere geleceğiniz hakkında açıklamalarda bulunacak.

Sizler için Play Store’da yer alan uygulamaların kısa bir listesini oluşturduk bu uygulamalar ile Türk Kahvenize neşe katabilirsiniz. Kahvenizi bitirdiniz, fincanı ters çevirdiniz ve soğumaya bıraktınız. Sonrasında ne mi olacak?

Genel olarak fal uygulamaları sizlerden birkaç fotoğraf çekmenizi isteyecek. Çekilen fotoları uygulamada yer alan gönderme butonu ile karşı tarafa göndereceksiniz. Yapılan geliştirimiş algoritma ile anında kahve falınızın sonucunu öğrenebilecek.

İşte sizler için sıraladığımız en iyi ücretsiz fal uygulamaları

Play Store üzerinde en popüler uygulamalardan bir tanesi şüphesiz Kaave Falı – Falcı Baba uygulamasıdır. Yaklaşık olarak 750 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan, en iyilerinden bir tanesidir.

Bu kadar popüler olmasındaki temel sebep, fal üzerine geliştirilen ilk uygulama olmasıdır. Aynı zamanda farklı dil desteği ile oldukça geniş özellik kitlesine sahip. Uygulamada cevap olarak gönderilen fal biraz daha kısa kısadır.

Uygulama içi satın almalarla birlikte ücretsiz bir uygulamadır. Ayrıca içerisinde aşk ve aile hayatınıza dair, iş ve finans durumunuza dair yenilikleri de gözden geçirebilirsiniz.

Ayrıca bkz: Android İçin En İyi Antivirüs ve Güvenlik Programları 2019

Ücretsiz fal uygulamaları arasında bir diğer popüler uygulama Faladdin’dir. İki farklı seçenek sunar, hem kahve hem de tarottur. Uygulamanın arayüzünü gözden geçirdiğinizde oldukça şık olduğunu hemen anlayabilirsiniz. Tamamiyle kullanıcı deneyimine uygun olarak oluşturulmuştur.

Uygulama içi satın alımlar ile daha detaylı fal bilgilerine ulaşılsa da, reklam ve video izleyerek birçok özelliği ücretsiz kullanabilirsiniz. Kaave Falı’na göre daha detaylı yorumlar ile karşılaşabilirsiniz. Üç fotoğraf çekip gönderdikten sonra beklemelisiniz.

Gelen fallarında derinlemesine olması, sizi tanıdıklarını düşünmenize neden olabilir. Çünkü oldukça gelişmiş bir algoritmaya sahiptir. Geleceğiniz hakkında çok daha bilgiyi Faladdin ile elde etmeniz mümkün.

Listemizdeki en düşük boyutlu fal uygulamalarından birisidir. Oldukça hoş bir kullanıcı deneyimi odaklı arayüze sahip. Uygulamanın içerisinde en dikkat çekici özelliklerden birisi, kredi durumunuza göre canlı kişilere fallarınızı baktırmanızdır.

Uygulama bir sosyal platforman mantığı ile oluşturulmuştur. Burada forumlara katılabilir, falınızı paylaşabilir ve farklı kullanıcılara yorumlar veya mesajlar gönderebilirsiniz.

Ücretsiz fal uygulamaları arasında kapsam bakımından oldukça çeşitli seçenekleri mevcuttur. Tarot falı ve yıldızname gibi diğer fallarınızı da görmeniz mümkündür.

Ayrıca bkz: Android İçin En İyi Müzik Çalar Uygulamaları 2019