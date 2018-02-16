Oyun konsolları yarışında geri planda kalmaya başlayana Microsoft, yeni oyun konsolları olan Xbox One X serileriyle beraber yeniden Sony ile girilen yarışta başarılı olmaya çalışacak. Bir yandan yeni konsollarının satışlarına devam eden markanın, diğer yandan ise konsolları içerisinde yer alan servisleri için önemli adımlar attığı görülüyor. Kullanıcıların oyun konsollarının özellikleri kadar, oyun oynayabilme konusuna da ne kadar öne verdiğini anlaşmış olacak ki Microsoft, sürekli ücretsiz oyun kampanyaları yapmaya başladı. Son olarak ise Xbox Live Gold kampanyasının haberi geldi. Kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacak olan ayrıcalıktan söz edelim.

Xbox Live Gold Üyeliği Ne Kadar Süre Ücretsiz?

Söz konusu kampanya sayesinde kullanıcılar ücretsiz olarak Xbox Live Gold üyesi olabilecek. Direk olarak alabileceğiniz Xbox Live Gold hesabı üzerinden, tüm ayrıcalıklara ulaşabileceksiniz. Özellikle çoklu oyuncu desteğinin kullanılabiliyor olması önemli bir artı olacak. Tabii ki firmanın bunun için düşündüğü bir süre sınırı da söz konusu.

Kullanıcıların Xbox Live Gold ücretsiz paketlerini kullanmak için 19 Şubat tarihine kadar süresi var. Şu an için ücretsiz olarak sunulan servisin, 19 Şubat tarihinden sonra ücretli hale geldiğini göreceğiz. Fiyatlar ise aylık 29 TL ve yıllık ise 179 TL olarak açıklanmış durumda.

Çoklu oyuncu özelliğini kullanmak için gerekli olan sistemin, kullanmayanlar için en iyi deneme fırsatını bu dönemde sunmuş olduğunu görüyoruz. Öyle ki firma tarafından yapılan tek sürpriz değil. Bunun dışında hem mevcut üyeler hem de üye olan kullanıcıların farkındalığı görmesi için hediye oyunlar sunulmuş durumda. Bunun için kullanıcılara NBA 2K18 oyununun ve Rainbow Six Siege oyununun sunulduğunu göreceğiz.

Fakat burada da bilinmesi gereken kısım, oyunların sınırlı bir süre için sunulacak olması. Kampanya ile sunulan oyunların, 20 Şubat tarihine kadar ücretsiz olarak erişimde olduğunu göreceğiz. Bu tarihten sonra, kaldığınız yerden oyuna devam etmek için yeniden oyunları satın almanız gerekiyor. Yani yine sınırlı bir süre için ücretsiz oyun fırsatı olacağını eklemiş olalım. Kampanya sırasında oyunlar ve üyeliklerde de bir indirim durumu söz konusu olabilir. Sonrası için tercih edeceklere en iyi dönem.