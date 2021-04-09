Ucuz Fiyatlı OnePlus 9R, 15 Nisan’da Görücüye Çıkacak

Geçen ayın sonlarında OnePlus, OnePlus 9 serisini ve OnePlus Watch’u dünya çapında piyasaya sürdü. Diğer pazarların aksine Hindistan, özelliklerinin çoğunu geçen yılki OnePlus 8T ile paylaşan OnePlus 9R adında özel bir telefona sahip oldu. Bu akıllı telefonun önümüzdeki hafta Çin’de piyasaya sürüleceği onaylandı.

Bugün erken saatlerde OnePlus, 15 Nisan’da OnePlus 9R’yi piyasaya süreceğini resmen duyurdu. Bu telefona dair çoğu özelliği bilsek de Çin modelinin birkaç farklı özellikle gelmesi bekleniyor. Üstelik ucuz bir fiyat etiketine sahip olacak.

Her şeyden önce, OnePlus, Çin’deki telefonları için ColorOS işletim sistemine geçti. Bu nedenle, OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro gibi, OnePlus 9R de markanın kendi ülkesinde Android 11 tabanlı ColorOS 11 ile desteklenecek.

OnePlus 9R, Çin’de 458 doların altında bir fiyatla satışa sunulacak. Telefon, Hindistan’da Carbon Black ve Lake Blue adlı iki renk seçeneğine sahipti. Bu nedenle Çin modeli de benzer renklere sahip olabilir.

OnePlus 9R, delikli tasarıma sahip 6.55 inç akışkan AMOLED ekranla geliyor. Full HD + çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Snapdragon 870 işlemci, LPDDR4x RAM ve UFS 3.1 depolama ile destekleniyor.