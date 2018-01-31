Akıllı telefonların teknolojileri her geçen gün biraz daha değişiklik gösteriyor. Yeni amiral gemisi akıllı telefonların tanıtılmasıyla beraber yeni birçok teknoloji de karşımıza çıkıyor. Bu alanda kullanıcılar tarafından çok dikkat edilmese de depolama birimlerinin teknolojileri de bir hayli önem kazanıyor. Son olarak Galaxy S8, Note 8 gibi amiral gemilerinde kullanılan UFS 2.1 depolama birimi teknolojisinin ne kadar yüksek oranda başarı elde ettiğini görmüştük. Çok daha hızlı okuma ve yazma imkanları sunmasıyla telefonların özellikle kamera çekim performansları artırılmıştı. Şimdi ise UFS 3.0 depolama birimi teknolojisi ortaya çıktı.

UFS 3.0 Performansı Arttıracak

UFS 3.0 olarak duyurulan yeni depolama birimi teknolojisi akıllı telefonların çok daha hızlanmasını sağlayacak. Hem okuma hızı hem de yazma hızları bir hayli arttırılan yeni teknolojinin, UFS 2.1 sistemine göre de çok daha önce olduğunu görmek mümkün olacak. İlk değişimi ise bant genişliğinde görmekteyiz. UFS 3.0 teknolojisiyle beraber daha fazla ban genişliğine sahip oluyoruz.

Üstelik eski teknolojiye göre çok ciddi bir artış söz konusu. Sadece tek bölüm için sunulan hız 23.2 Gbps olarak açıklandı. En iyi fikri almak için bunu eski teknoloji ile karşılaştırmak gerekiyor. UFS 2.1 sisteminde aynı tek bölüm hızının 11.6 Gbps seviyesinde olduğunu görüyorduk. Yani tam olarak iki kat daha yüksek hız, haliyle iki kat daha yüksek bir performans ortaya konulmuş durumda.

Hata güvenliği sistemi sayesinde veri güvenliği konusunda da akıllı telefon kullanıcılarına en iyi deneyimi sunacak olan yeni teknoloji, -40 ile +105 derece kadar çalışması da büyük bir artı olarak gösterilebilir. Bu dayanıklılığın elde edilmesinin yanı sıra güç tüketimi konusunda da çok daha iyi çözümler elde ediliyor.

Eski depolama biriminin 3.0V seviyesine kadar güç tüketiminin, UFS 3.0 sonrasında ise 2.5V seviyesine kadar indiğini görüyoruz. Böylelikle akıllı telefonların batarya dayanma süreleri konusunda da daha iyi çözümler elde edilmiş oluyor. Çok daha başarılı bir sistem olan yeni depolama teknolojisinin ne zaman ve hangi modellerde kullanılacağı konusunda bir bilgi paylaşımı ise yapılmadı.