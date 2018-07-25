Ulefone, çok fazla adı bilinmeyen ancak pil kapasitesi başta olmak üzere önemli özelliklerle akıllı telefonlarını öne çıkaran markalardan biri olarak sürekli büyüyor. Markanın sürekli olarak yeni akıllı telefon modelleri tanıtarak, Avrupa pazarında da bilinirliliğini arttırmak istediği görülüyor. Markanın bu amaçla tanıtımı gerçekleştirdiği yeni modellerden birisi de Ulefone Armor 5 akıllı telefonları.

Daha önce tanıtımı gerçekleştirilen ve çentikli ekranlarıyla dikkat çeken Ulefone 5 akıllı telefonlarının güçlendirilmiş versiyonu olarak gösterilen Ulefone Armor 5 telefonları ise bir hayli beğeni kazanacak gibi gözüküyor. Hemen telefonun detaylarından ve özelliklerinden söz edelim.

Ulefone Armor 5 Neler Sunuyor?

Yeni akıllı telefonun adından anlayabileceğiniz gibi bu modelin öne çıkan özelliği sağlamlığı. Fakat diğer serilerde olduğu gibi bu seride sadece sağlamlığa odaklanan ve bu nedenle tasarımdan ya da özelliklerden ödün veren bir telefon söz konusu değil. Tasarım ana modelin hemen hemen aynısı. Ekran kısmında yine çerçeveleri ince bir ekran görüyoruz ve ekranın çentik alanı dikkat çekiyor.

Arka kısma baktığımız zaman ise telefonun çift kamera ile geldiği görülüyor. Üst üste sırlanmış ve ortalanmış olarak yerleştirilen çift kameranın hemen altında da parmak izi sensörleri yer alıyor. Tasarım kısmında yapılan en önemli değişiklik ise telefonun çerçevesi. Çerçeve kısmında özel koruyucu bir bar kullanılmış. Bu bar sayesinde telefonu düşürdüğünüzde ye ada darbe aldığında, herhangi bir zarar görmemesi sağlanıyor.

Dayanıklılık konusunda diğer dikkat çeken kısım ise IP68 sertifikasının sunulması. Bu sayede telefonun toza ve suya karşı ekstra koruma sağladığı görülüyor. Pusula, yükseklik ölçer gibi aksiyon modellerinde yer alan özelliklerin bulunduğunu da ekleyelim.

Ulefone Armor 5 telefonunun teknik özelliklerine geçtiğimiz zaman ise çok farklı bir seri görmüyoruz. Bu modelde MediaTek MT6763 işlemcilerine yer verilmiş. İşlemcilerle beraber 4 GB RAM bellek miktarı kullanılıyor ve telefonun ekranı 5.97 inç. 18.9:9 ekran oranına sahip olan Ulefone Armor 5, çözünürlük kısmında ise HD+ değerini sunuyor.

Tüm bu özelliklerine ek olarak 16 MP + 5 MP arka kameraları ve 13 MP değerinde ön kameraları, 5000 mAh değerinde bataryası bulunan Ulefone Armor 5 telefonun fiyatı ise vergiler hariç 1200 TL. Ülkemizde şu an için satış düşünülmediğini de eklemeden geçmeyelim.