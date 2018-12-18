Ulefone Armor 6, 2019’un en dayanıklı sağlam telefonlarından biri olarak ön plana çıkacak gibi duruyor. Muhtemelen 18 Aralık’ta başlayacak olan Giveaway etkinliğinde çeşitli kampanyalar ile de daha da gözde olacak.

Akıllı telefonun en çok satan noktaları elbette dayanıklılığı ve benzersiz tasarımı oluyor. Ergonomik metal çerçevenin, kavrayışı daha rahat ve daha hissettirmesi oldukça güzel bir duygu. Diğer benzer cihazlarla karşılaştırıldığında oldukça ön plana gelmesine bile sadece bu özelliği yetebilir.

Telefonun donanımsal açıdan özellikleri de yine önemlidir. Ulefone Armor 6 modeli 6GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile eşleştirilmiştir. İçerisinde yeni ve güçlü bir MediaTek Helio P60 yonga setini barındırıyor. Bunlara ek olarak Armor 6 daha sonra büyük bir çentiğe sahip 6.2 inç FHD+ çözünürlükte sert Corning Gorilla 5 ekranı bünyesinde bulunduruyor.

Söz konusu kameral olduğunda ise Armor 6, 21MP + 13MP çift arka kamera kurulumuna ve önde 13MP selfie kamerasına sahip. 5000mAh kapasitede devasa bir bataryası bulunuyor. Kablosuz şarj, parmak izi okuyucu, yüz kilidi, NFC ve Google Pay’i destekler. Son olarak, kutudan Android 8.1 güncellemesi ile çıkar.