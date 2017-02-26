Ulefone F1 Özellikleri, Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Akıllı telefonlar arasında fark yaratan markalardan birisi kesinlikle Xiaomi oldu. Fiyat performans akıllı telefonları üretiyor ve Çinli bir üretici gibi ön yargıları varken söz konusu markanın son dönemlerde piyasaya sürdüğü yeni akıllı telefonlarla beraber ise bu ön yargı ortadan kalkmıştı. Yeni piyasaya sürülen telefonlarda çerçevesiz telefonların ile öne çıkan marka hem akıllı telefon pazarında kalıcı bir yer edinirken hem de akıllı telefon dünyasına yeni bir soluk getirdi. Çerçevesiz telefonları için bir ilki oluşturan markayı şimdide Ulefone F1 telefonları izliyor.

Ulefone F1 Yine Çerçevesiz Bir Model Olacak

Artık akıllı telefonlarda giderek yaygınlaşmaya başlayan çerçevesiz akıllı telefon modellerinin son örneklerinden biri olarak karşımıza çıkacak olan yeni Ulefone F1 akıllı telefonları ile beraber Xiaomi markasına da yeni rakip gelmiş oluyor. Bakalım telefonun özellikleri nasıl?

Tasarım Detayları Nasıl?

Muhtemelen MWC 2017 etkinliğinde tanıtılması beklenen yeni seri akıllı telefonların ilk olarak tasarımlarının ortaya çıktığını belirtelim. Henüz belli olmasa 5.5 inç ve üzerinde bir ekran ile beraber geleceği düşünülen akıllı telefonun Ekran gözde oranı %90 seviyelerinin üzerinde.

Ön kısımda sadece fiziksel bir home tuşu bulunan akıllı telefonun bunun dışında ön bölümü tamamen ekrandan oluşuyor. Arkada ise dışa doğru biraz oval tasarım ve üst köşede ise çift kamera bölümü yer alıyor. Çift kamerasının yanında ise telefonun yine kamera flaşı yer almakta.

Ekran Özellikleri Belli Mi?

Ekran gövde oranı oldukça fazla olan akıllı telefonun bunun dışında ekran özellikleri konusunda ise çok fazla detay olmadığını belirtelim. Ekran boyutu ve ekran teknolojisi gibi bilgiler çok net değil. Fakat bunun dışında akıllı telefonun ekran çözünürlüğü olarak ise 2K çözünürlük değeri kullanılacağı düşünülüyor. Fakat bu değerinde doğrulanmadığını ekleyelim.

Teknik Özellikler Nasıl Olacak?

Ulefone F1 adı ile çıkış yapacak olan telefonun belli başlı teknik özellikleri de ortaya çıkmış durumda. Öncelikle telefonun MediaTek işlemcilerine sahip olacağını belirtelim. Yani Snapdragon serisi işlemcileri beklememek gerekiyor. İşlemcinin serisi ise Helio P25 serisi olarak karşımıza çıkmakta. 8 çekirdek işlemcinin fiyatı aşağı çekmek için iyi bir seçim olduğu da düşünülüyor. Fakat telefonun performansı ne kadar olur bilinmez.

Son olarak grafik birimi olarak da Mali-T880 kullanıldığını da ekleyelim. İşlemci dışında teknik özellikler konusunda belli olan bir diğer detay ise 6 GB RAM bellek miktarı. Artık yaygınlaşmaya başlayan 6 GB RAM bellek teknolojisini içerisinde barındıracak olan serinin depolama seçeneklerinin de değişken olacağı belirtiliyor. Fakat bu konuda da net bir detay olmadığını eklemek gerekiyor. Genel olarak RAM miktarının ise yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Ulefone F1 serisi akıllı telefonlar hakkında çerçevesiz bir model ve belli başlı teknik özellikler dışında çok fazla detay olmadığını belirtelim. Telefonun MWC 2017 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bu tanıtımla beraber telefonun tüm özelliklerinin belli olması hatta telefonun çıkış tarihinin ve fiyatının da açıklanması bekleniyor. Bir diğer çerçevesiz telefon devi Xiaomi markasını geride bırakabilecek mi bilinmez ama bu modelle beraber çerçevesiz telefon modelleri de artık akıllı telefon dünyasında yer alacak gibi.