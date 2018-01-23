Genelde yüksek pil kapasiteleriyle dikkat çeken Ulefone akıllı telefonları, ilk 4000 mAh seviyelerine ulaşan telefon modellerinden biri olmuştu. Son olarak markanın Ulefone Power 3 modeliyle piyasadaki yerini aldığını görmüştük. Yeni akıllı telefonların 6080 mAh seviyesindeki batarya kapasitesi ise bir hayli dikkat çekmiş ve markanın bir hayli öne çıkmasını sağlamıştı. 6080 mAh değerinde batarya ise alanında ilk olarak değerlendirilmişti. Çinli telefon üreticisinin bu kez ise Ulefone Power 3 Max akıllı telefonları ile geleceği açıklandı. Bu kez modelin batarya kapasitesi ise ulaşması çok zor bir değerde olacak.

Ulefone Power 3 Max Tasarımı Nasıl Olacak?

Pil ve teknik özellikler kısmına geçmeden önce telefonların tasarım beklentilerinden bahsedelim. Genel tasarım olarak Ulefone Power 3 serisini yansıtacak olan akıllı telefonların, ön kısımda çok ince çerçeveli bir model olacağı belirtiliyor.

Arka kısımda ise üst üste sıralanmış olan çift kamera ve hemen alt kısmında da parmak izi sensörleri bulunuyor.

Ulefone Power 3 Max Teknik Özellikleri Belli Mi?

Yeni akıllı telefonların çıkış yapacağı marka tarafından doğrulandı. Batarya kapasitesiyle beraber telefonların çıkışı doğrulandı. Çıkışın doğrulanmasına rağmen, teknik özellikler kısmında çok fazla bir bilgi paylaşımı yapılmadı. Öyle ki Ulefone Power 3 Max içerisinde yer alacak sistem özelliklerinin, yeni modelin bataryalarına göre şekillenmesi bekleniyor.

Ancak genel olarak eski seride yer alan sistem özelliklerinin öne çıkacağı beklentisi var. Bu iddialar doğru olacak olursa modelde, 18:9 ekran oranıyla beraber gelen 6 inçlik bir ekran, 6 GB RAM bellek miktarı ve Helio P23 MediaTek işlemcileri yer alıyor. Yeni seride işlemcilerin P25 modeli ile değiştirilmesi gündemde olabilir.

Ulefone Power 3 Max Batarya Kapasitesi

Gelelim asıl konuya. Ulefone Power 3 Max modelinin içerisinde batarya konusunda rekor kırılacak. 13.000 mAh değerinde bataryalarıyla beraber gelecek akıllı telefonların, çok uzun bir kullanım süresi sunacağı kesin. Fakat bu süre için net bir bilgi yok. Muhtemelen 1 haftaya kadar uzanan bir sürecin söz edeceğiz. Tabii ki yeni modelin şarj olma süresi çok önemli olacak.

Standart şarj sistemleriyle beraber 13.000 mAh değerinde bataryaları şarj etmek çok uzun zaman alacaktır. Bunun yanı sıra hızlı şarj teknolojisinde de güvenlik sorunları ortaya çıkabilir. Tüm bunlar için Ulefone Power 3 Max tanıtımını beklemek gerekecek. Öyle ki şu an telefonlar için merak edilen çok fazla özellik var. Tanıtımla beraber tüm bu sorular cevap bulacaktır.