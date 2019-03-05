Ulefone Power 3L Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Türkiye’de fazla bilinmese de Asya ülkelerinde oldukça popüler olan Ulefone, yeni bir orta seviye akıllı telefon tanıttı. Üstelik yeni akıllı telefon devasa bir batarya kapasitesi ile birlikte geliyor.

Ulefone Power 3 serisinin yeni üyesi, uygun fiyatına göre oldukça fazla özellik taşıyor. Ters şarj yapabilen 6350 mAh bataryasının yanı sıra hızlı bir şekilde şarj etmek için, Ulefone 5V2A şarj desteği de eklendi.

Yapılan testlerde 64 saat konuşma süresine, 46 saat müzik süresine ve 12 saat sürekli video izlemeye dayanabilir bir kapasitesi vardır. Aynı şekilde aralıksız 8-10 saatten fazla oyun oynayabilirsin.

Ayrıca, 18:9 en boy oranını taşıyan 6.0 inçlik bir HD+ ekrana sahip. 720 × 1440 piksel çözünürlük sayesinde size daha geniş bir görüntüleme deneyimi sunar.

Ulefone Power 3L, maksimum saat hızı 1.5 GHz olan MediaTek MT6739 Dört Çekirdekli işlemci tarafından desteklenmektedir. 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama birimine sahiptir. Kullanıcılar microSD kart ile 128 GB’a kadar genişletebilirler.

Kamera bölümünde ise, Ulefone Power 3L, çift flaşlı 13MP + 5MP çift arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Ön tarafta ise 5 megapiksel selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor.

Kutudan Android 8.1 Oreo ile birlikte çıkıyor. Kısa bir süre sorna piyasaya sürülecek. Kullanılabilirliği ve fiyatlandırma ayrıntıları henüz mevcut değil. Buna rağmen, raporlara göre cihazın yaklaşık 100 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olacağı düşünülüyor