Ultimate Marvel vs Capcom 3 Sistem Gereksinimleri

Ultimate Marvel vs Capcom 3 oyunu için bilgisayarınız destekliyor mu sorusuna ideal sistem gereksinimleri ile yanıt veriyoruz. Bu oyunu oynamak için yüksek donanımlı bir bilgisayara ihtiyaç duyacağınızı sanmıyorum. Minimum ayarlarda oynayabilmek için Core 2 Duo E4600 2.4GHz yeterli oluyor. Ayrıca 2 GB Ram ve Windows 7 ve üzeri işletim sisteminizin olduğunu düşünürsek.

Eğer oyunu yüksek ayarlarda yani, yüksek grafikler ve hızlı bir şekilde oynayabilmek için gerekli olan sistem gereksinimleri ise 4 GB Ram ve Core 2 Quad Q6700 2.66GHz işlemci yeterli oluyor.

Oyunun konusu: Ultimate Marvel Vs Capcom 3 komple MvC3 paketi. Özgür 3 v 3 tag savaş mücadele oyununu tümüyle yayınlanan DLC’yi birleştirir ve PC’de tam 1080p ve 60 FPS desteği ile yükseltir.

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core 2 Duo E4600 2.4GHz ya da AMD Athlon II X3 440

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 260 v3 ya da AMD Radeon HD 6790

Ram: 2 GB

İşletim sistemi: Windows 7, 32 bit

Direct X: 9

Gereken boş disk alanı: 16 GB

İdeal Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core 2 Quad Q6700 2.66GHz ya da AMD Athlon X4 740

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 560 ya da AMD Radeon HD 7790

Ram: 4 GB

İşletim sistemi: Windows 7, 64 bit

Direct X: 9

Gereken boş disk alanı: 16 GB

Ultimate Marvel vs Capcom 3 Videosu (Trailer)