Ultra Dayanıklı Telefon LG X4 Plus Tanıtıldı! Özellikleri ve Çıkış Tarihi

LG akıllı telefonlar konusunda bir süre sessiz kalacağını söylemesine rağmen Güney Koreli şirket yeni ürünü LG X4 Plus modelini tanıttı. Bununla birlikte en azından birkaç ay boyunca başka bir LG amiral gemisi görmeyeceğimiz neredeyse kesin.

LG sadece orta sınıf bir akıllı telefon tanıttı gibi görünüyor. X4 Plus akıllı telefonu yaklaşık 280 dolarlık fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

X4 Plus Android 7.0 Nougat‘la birlikte geliyor ancak bir Qualcomm Snapdragon 425 işlemcisi ve 2GB RAM ve 32GB genişletilebilir depolama birimi ile güçlendirilmiş. Arka kamerası 13 megapiksel çözünürlüklü iken cep telefonunda selfie ve video görüşmeleri için önde bir 5 megapiksel kamera bulunuyor.

LG‘nin yeni X4 Plus akıllı telefonu HD (720p) çözünürlüğe sahip 5.3 inç IPS ekran ve şirketin mobil ödeme servisini destekleyen LG Pay‘a sahiptir.

Ayrıca LG X4 Plus MIL-STD 810G dereceli olup darbe, titreşim, yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık, termal şok ve nem gibi altı kategoride sertifikaya sahip. Akıllı telefonun arka yüzü alüminyumdan yapılmış olmalı.

LG X4 Plus dahili Hi-Fi DAC donanımı sayesinde orijinal sese yakın bir ses kalitesi sunuyor. Arka panelde bir parmak izi tarayıcısı ve telefonun içinde 3.000 mAh‘lik iyi bir pil var.