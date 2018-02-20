HMD Global, çok sayıda akıllı telefonu duyurmasının beklendiği yaklaşmakta olan Mobile World Congress 2018‘de olacak. Bu akıllı telefonlardan ikisinin, Nokia 1 ve Nokia 7+ olduğu söyleniyor. Nokia 1’in, Nokia TA-1071 kod adı ile FCC’den geçtiği söyleniyor. Bu onay yeni modelin en azından ABD’de piyasaya sürülecek olmasıdır.

FCC listesinde yukarıdaki diyagramla gösterilen Nokia 1, 134 mm uzunluğunda ve 50 mm genişliğinde ve 5.35 inç ekran bulunmakta. Önceki sızıntılarda görülen çerçeveler göz önüne alındığında, gerçek ekran boyutu muhtemelen 5 inç olacaktır. Listede ayrıca, Bluetooth 4.0, 4G LTE ve WiFi 2.4 GHz‘in kullanılabilirliğini, bantlar, frekanslar ve anten konumu gibi bazı sıkıcı teknik ayrıntılar da yer alıyor.

Nokia 1’in, Nokia 2’nin 99$ fiyat etiketinin altında yer alan ultra-ucuz bir cihaz olması bekleniyor. Arka tarafında LED flaşlı bir kamera ve ön tarafında bir tane olmak üzere iki kamera bulunacak. Cihaz düşük uçlu cihazlar için Android Go platformunu temel alıyor.