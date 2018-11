UMIDIGI One Max Özellikleri Sızdırıldı:Video

Son zamanlarda bir trend haline gelen çerçevesiz telefonlar giderek daha da yaygınlaşıyor. Telefon üreticileri, telefonların etrafındaki çerçeveleri azaltmanın farklı yollarını deniyor ve sonuç olarak ekran-gövde oranını genişletiyorlar. Bu yüzden çentikli ekran tasarımı ün kazandı ve su damlası çentiği gün geçtikçe popüler hale geldi.

Bu gün ise sadece söylentilerden ibaret olan Umidigi One Max telefonunun bir videosu sızdırıldı. Çinli üretici UMIDIGI’ye ait sızdırılmış yeni video, OnePlus 6T ve Huawei Mate 20 gibi bir su damlası çentikli ekrana sahip UMIDIGI One Max adında yeni bir modelin gerçekten var olduğunu ortaya çıkardı.

Sızdırılan bu video bize UMIDIGI One Max‘in mühendislik örneğini su damlası çentiğiyle geldiğini gösteriyor. Ya da başka bir deyişle son derece küçük bir çentikle birlikte. Video sadece birkaç saniye olsa da, cihazın görünümü ve tasarımı hakkında biraz fikir edinebilirsiniz. Tıpkı OnePlus 6T gibi, UMIDIGI One Max’in de yüksek bir ekran/gövde oranına sahip olacağı açıktır.

Genel özelliklerine baktığımızda One Max, bir su damlası çentiğinin bulunduğu 6.3 inçlik tam ekrana sahiptir. Cihazda 128GB depolama alanı vardır ve 4150mAh gibi büyük bir bataryaya sahiptir. One Max ayrıca UMIDIGI One Pro gibi popüler Alacakaranlık degrade rengiyle birlikte geliyor. Telefona ait detaylar şimdilik oldukça azdır. Ancak daha fazlası yakında açıklanacaktır.